SWIFT отключила центробанк Ирана

Вашингтон не беспокоит инициатива ЕС о создании специального механизма внешнеторговых расчетов с Тегераном в обход американских санкций.

Международная система передачи финансовой информации SWIFT отключила иранский Центробанк и другие финансовые институты этой страны. Об этом сказала замглавы Минфина США Сигал Манделкер, сообщило накануне агентство Reuters.

“Мы считаем, что SWIFT приняла правильное решение об отключении этих учреждений“, – заявила Манделкер.

Читай также: США продлили эмбарго на поставки нефти из Ирана Когда ее спросили, входит ли в этот перечень центральный банк Ирана, она сказала: “Да“.

Манделкер подчеркнула, что США будут жестко проводить в жизнь свои санкции против Ирана и примут в отношении этой страны дополнительные меры, направленные на оказание давления.

По ее словам, Вашингтон не беспокоит инициатива ЕС о создании специального механизма внешнеторговых расчетов с Тегераном в обход американских санкций. Она пояснила, что США смогут работать вместе с европейцами и что, несмотря на планы создания специального платежного механизма ЕС, европейские компании уже покидают Иран.

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“Думаю, более значительная новость в Европе – это то, что компании уже в большом количестве уходят из Ирана, – сказала Манделкер. – По Ирану вы увидите, как мы предпримем намного больше вещей“.

Напомним, 8 мая американский президент Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Кроме того, он принял решение возобновить действие санкций против страны, а также ввести новые.