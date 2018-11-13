Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

SWIFT отключила центробанк Ирана

Комментариев: 2
Вашингтон не беспокоит инициатива ЕС о создании специального механизма внешнеторговых расчетов с Тегераном в обход американских санкций.
Иранские банки отключили от SWIFT
Иранские банки отключили от SWIFT
depositphotos.com

Международная система передачи финансовой информации SWIFT отключила иранский Центробанк и другие финансовые институты этой страны. Об этом сказала замглавы Минфина США Сигал Манделкер, сообщило накануне агентство Reuters.

“Мы считаем, что SWIFT приняла правильное решение об отключении этих учреждений“, – заявила Манделкер.

Читай также: США продлили эмбарго на поставки нефти из Ирана

Когда ее спросили, входит ли в этот перечень центральный банк Ирана, она сказала: “Да“.

Манделкер подчеркнула, что США будут жестко проводить в жизнь свои санкции против Ирана и примут в отношении этой страны дополнительные меры, направленные на оказание давления.

По ее словам, Вашингтон не беспокоит инициатива ЕС о создании специального механизма внешнеторговых расчетов с Тегераном в обход американских санкций. Она пояснила, что США смогут работать вместе с европейцами и что, несмотря на планы создания специального платежного механизма ЕС, европейские компании уже покидают Иран.

Читай также: Facebook удалил страницы, связанные с РФ и Ираном

“Думаю, более значительная новость в Европе – это то, что компании уже в большом количестве уходят из Ирана, – сказала Манделкер. – По Ирану вы увидите, как мы предпримем намного больше вещей“.

Напомним, 8 мая американский президент Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Кроме того, он принял решение возобновить действие санкций против страны, а также ввести новые.

Поделись:
Теги: США, ЕС, Иран, Евросоюз, санкции, система SWIFT
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Peyot    13.11.2018, 14:38
Оценка:  +2
Peyot
Лучше бы отключили центробанк рахи. Иран ни на кого не нападает никого не окупирует, ядерным оружием никому не угрожает. и есть раха которая угрожает всему миру ядерным оружием открыто по фдеральным каналам тв, окупирует всех подряд несогласных соседей ведет войны по всему миру.....
colavova    13.11.2018, 14:58
Оценка:  +1
colavova
Иран - это военная база РФ
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь