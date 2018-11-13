Мустафа Найем оценил свое лицо в 3,2 млн гривен - СМИ

После конфликта Найема с чеченцами Мустафа подал в суд иск.

Адвокат Мустафы Найема, Маси Найем, заявил, что Мустафа оценил свое лицо в 3,2 миллиона гривен после конфликта с чеченцами в Киеве. Об этом сообщила “Страна“.

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“Мы действительно подали гражданский иск в рамках уголовного дела против троих нападавших на Мустафу, но гражданский иск в рамках уголовного - это о возмещении ущерба, нанесенного моему брату уголовным преступлением“, - рассказал Маси Найем, брат и адвокат Мустафы.

“А по уголовному производству, по которому досудебное расследование уже завершено и обвинительный акт относительно трех нападавших уже передан в суд, будет отдельное решение суда. Уголовное же дело относительно Магомеда (который ударил Мустафу) сейчас находится все еще на стадии досудебного расследования. Сейчас он в розыске и почему-то “внезапно“ начал передавать свое имущество в ипотеку. То есть сейчас есть два производства: одно по трем нападавшим и это дело уже передано в суд, а другое - относительно лица, который нанес удар в челюсть и мигом сбежал из страны“, - пояснил Маси.

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Адвокат одного из подсудимых, Олег Ищенко, удивлен размером компенсации, заявленной Мустафой, и считает, что сумма ничем не аргументирована:

“Я расцениваю это как непомерное желание подороже продать свой фейс“ – заявил Ищенко, адвокат Саитова Ахмета, одного из подсудимых.

Ранее сообщалось, что Азербайджан не выдаст подозреваемого в избиении Найема.