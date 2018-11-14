Курс валют на 14 ноября: Доллар подорожал

НБУ снизил курс гривны. На межбанковском рынке курс доллара снизился.

В среду, 14 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс валют:

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– 100 долларов США – 2 791,8162;

– 100 евро – 3 143,8642 гривны.

Доллар поднялся в цене на +1,4425 грн по сравнению со вчерашним днем, а евро на +0,5082 грн.

На межбанковском рынке доллар подешевел - в покупке на 6 копеек, а в продаже на 4 - до 27,85-27,89 грн.

Упали в цене и котировки евро, в покупке на 8 копеек, в продаже на 6 копеек - до 31,37-31,42 грн.

Ранее сообщалось, что в НБУ предлагают ограничить наценки на товары.