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В Нафтогазе объяснили срыв отопительного сезона

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Производители тепла накопили значительную задолженность и не придерживаются графиков ее погашения.
Нафтогаз за долги отключил 22 теплоснабжающих предприятий страны
Нафтогаз за долги отключил 22 теплоснабжающих предприятий страны
depositphotos.com

Нафтогаз отказался заключать договоры на поставку газа для начала отопительного сезона с 22 теплоснабжающими предприятиями страны из-за накопления существенных долгов и отсутствия договоров о их реструктуризации, сообщила пресс-служба Нафтогаза. 

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“По состоянию на сегодня 1146 теплоснабжающих предприятий покупают газ на льготных условиях у НАК “Нафтогаз Украины“. Вместе с тем Нафтогаз сейчас не имеет возможности предоставить номинации на газ 22 теплоснабжающим предприятиям, в том числе 12 крупным, в девяти регионах“, - сказано в сообщении.

Отмечается, что ключевые проблемные ситуации с производителями тепла сейчас сложились в Кривом Роге, Херсонской области, городах Смела, Северодонецк, Первомайск и Шепетовка. 

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“Производители тепла, обеспечивающие жителей упомянутых регионов теплом и горячей водой, накопили значительную задолженность, не придерживаются графиков ее погашения или в предыдущем периоде рассчитались с Нафтогазом менее чем за 90% использованного газа. До тех пор, пока эти предприятия не выполнят данные требования законодательства, Нафтогаз не может предоставить им номинации на газ на льготных условиях, определенных Кабинетом министров“, - сказано в сообщении.

Пресс-служба подчеркивает, что в большинстве случаев накопление значительной задолженности и срыв графика ее погашения являются следствием бездействия местных органов власти. 

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“В ситуации с Херсонской ТЭЦ, Криворожской ТЭЦ и Северодонецкой ТЭЦ ответственность несет Фонд государственного имущества, в управлении которого находятся данные производители тепла. Ситуация с ними может быть урегулирована только при участии Кабинета министров Украины“, - отметили в компании.

Отмечается, что задержка старта отопительного сезона в городах создает угрозу комфорту и безопасности жителей, особенно принимая во внимание ожидаемое в ближайшие дни похолодание. 

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В списке должников Кривой Рог, Пятихатки, Донецкая область, Бердянск,  Киево-Святошинский район, Фастов, Кропивницкий, Северодонецк, Первомайск, Херсон, Шепетовка и Смела.

Ранее сообщалось, что в больницу Смелы приостановлена госпитализация.

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Теги: Нафтогаз, отопление, долги, отопительный сезон, отключение тепла
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Комментариев (1)
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Киевлянка  (аноним)  14.11.2018, 11:04
Оценка:  +1
Киевлянка
С чего этот наглый хапуга и лжец так разбазикался!? Он уже забыл о киевлянах и отключении горячей воды летом. Отсутствовала гор.вода в Киеве с 27 апреля - 6 месяцев. Все они при власти безмозглые жадные хапуги и твари. Всю Украину разворовали и залезли в карман каждому украинцу!!!
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