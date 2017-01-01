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"Парадокс законов": Нормы штрафов за округление есть, а правил использования нет

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ЕБА просит пересмотреть Указ Президента о штрафах и разработать новые "работающие" правила.
Бизнес не знает, как вести налоги без штрафов за округления
Бизнес не знает, как вести налоги без штрафов за округления
depositphotos.com

По Указу Президента №436/95 1995-го года “О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности“ за нарушения правил закругления будет наложен штраф. Но новые нормы вступили в силу с 1 июля 2018 года, а правил их применения все еще не указано. 

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Так, бизнес-общество требует отменить данный Указ и разработать новые “работающие“ правила. Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация.

“Как вести бухгалтерский и налоговый учет сумм закругления? Как избежать штрафов за нарушение оприходования наличности в кассе? Также непонятно, как суммы закругления вносить в налоговых накладные по НДС. Ни в постановлении НБУ, ни в Указе Президента, конечно же, об этом речи не идет. Словом, правила не установлены, а штрафные санкции уже существуют. Поэтому в случае несоответствия наличности в кассе, инспектор ДФС применяет штрафные санкции“, - объясняет Наталия Артемчук, координатор Налогового комитета. 

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Также отмечается, что проект закона об отмене Указа существует уже год, но никак не может пройти бюрократические процедуры.

Европейская бизнес ассоциация уже подала просьбу на рассмотрение в НБУ, Министерство финансов и в Государственную фискальную службу. В просьбе сообщается, что нужно подготовить и разъяснить правила округления и применения штрафов.

Ранее сообщалось, что НБУ утвердил правила округления сумм наличных расчетов.

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Теги: округление, Европейская бизнес ассоциация, НБУ, Министерство финансов, правила округления, штраф
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