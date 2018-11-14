Пенсионный фонд наполнят за счет детенизации зарплат - Гройсман

Премьер-министр Украины отметил стремительные темпы роста зарплат по стране и заявил, что доходы граждан должны расти еще быстрее.

Кабинет министров Украины планирует представить проект закона о детенизации заработных плат, чтобы наполнить Пенсионный фонд. Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет Укринформ.

Читай также: В декабре вырастут пенсии: Кому и сколько добавят

По его словам, министр соцполитики Андрей Рева будет вносить проект закона, который направленный на наполнение Пенсионного фонда.

“Мы за то, чтобы реальный сектор работал и продуцировал экономические блага, но мы против того, чтобы печатать деньги“, - рассказал Гройсман.

Читай также: Что ждет пенсионеров в селе, если доставку пенсий на дом отменят

По его словам, несмотря на трудности, в 2019 году ситуация будет лучше, чем в 2018 году.

“Что же касается параметров бюджета и социального диалога. У нас заработная плата сегодня 3723 грн минимальная. Средняя уже доходит до 10 000 по стране. То, что мы рассчитали, это 4173 грн. Такого стремительного роста еще не было никогда. Но мы понимаем, что люди должны зарабатывать больше“, - сказал Гройсман.

Ранее сообщалось, куда вложиться в Украине: отложить на пенсию или инвестировать в госдолг.