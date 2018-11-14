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Украинцы тратят на продукты больше половины дохода

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Государственная служба статистики обнародовала данные очередного квартального обследования домохозяйств.
Украинцы тратят много денег на продукты
Украинцы тратят много денег на продукты
depositphotos.com

Домохозяйства Украины во втором квартале 2018 года тратили на продовольственные товары и питание вне дома 52,9% своих расходов. Об этом сообщает Государственная служба статистики со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств. 

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По данным ведомства, 22,7% расходов украинцев ушло на непродовольственные товары, 13,8% – на оплату услуг (включая услуги ЖКХ), 2,9% на личное подсобное хозяйство, 7,7% – прочие расходы.

Инфографика Госстата
Инфографика Госстата
Korrespondent.net

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Госстат проводит выборочные обследования населения (домохозяйств) с 2004 года. Объем ежегодной выборки в 2014-2018 годах – 13029 домохозяйств. Объем выборки 2018 года за исключением количества домохозяйств, которые проживают на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, составляет 12228 домохозяйств.

Ранее сообщалось, что Госстат показал,как выросли цены с 2010 года.

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Теги: Украина, продукты, украинцы, товары, продовольствие, продукты питания, Госстат
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Адекваты    14.11.2018, 16:42
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Адекваты
И кто это тратит 13% на коммуналку???Если миллионам назначают субсидию и миллионам нищих по надуманным отмазкам не назначают...
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