Заработать миллион: Рева озвучил цифры по "зарплатным" миллионерам

Всего насчитали 8 тысяч "зарплатных" миллионеров.

На заседании правительства Андрей Рева, министр социальной политики, сообщил, что 134 работника предприятий в Украине получили зарплату за сентябрь от 1 млн до 24 млн 900 тыс гривен на сентябрь 2018 года.

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Об этом пишет Лига.Финансы.

Так, среди “зарплатных“ миллионеров с единым социальным взносом оказались 1657 бухгалтеров, а четверо из них получают от 1 млн гривен до 4,7 млн.

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Также 5318 миллионеров – это различные руководители компаний.

Среди миллионеров также оказались 12 лиц с инвалидностью с зарплатой от 1 до 6,1 млн гривен. Всего лиц с инвалидностью на предприятиях 1041.

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Рева отметил, что 4 миллиона сотрудников предприятий не получают больше, чем 4 тыс гривен в месяц, а их общая сумма за сентябрь составила 11,7 млрд грн.

Всего 51 тысяча работников получили заработную плату в размере 6,7 млрд гривен, со средним значением 131 тыс гривен.

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“Таким образом, люди с низкой зарплатой заплатили социальный взнос со всей суммы заработка, в то время, как 51 тысяча не самых бедных граждан заплатили ЕСВ только 40% своей зарплаты“, - сказал Рева.

Ранее сообщалось, что денежная база в Украине выросла почти на миллиард долларов.