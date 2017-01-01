В Кабмине оценили дефицит газа в Украине
Дефицит газа в Украине составляет около 10-12 млрд кубометров в год. Об этом заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион, сообщает Урядовий портал.
Читай также: Экс-менеджер структуры Порошенко стал владельцем газовой компании
Отмечается, ежегодно Украина уменьшает потребление природного газа ориентировочно на 10%. Это происходит за счет энергоэффективности украинских домохозяйств и частично теплой зимы.
"Зависимость украинской экономики от импорта газа остается все еще стабильно высокой - дефицит газа составляет около 10-12 млрд кубометров в год", - говорится в сообщении.
Кистион рассчитывает, что Украина сможет уже в ближайшей перспективе отказаться от импортного газа.
"Если правительственная программа по наращиванию собственной добычи газа 20/20 будет выполняться государственной компанией Укргаздобыча должным образом, Украина сможет уже в ближайшей перспективе отказаться от импортного газа и обеспечивать потребности населения и ТКЭ собственным энергоресурсом", - заявил Кистион.
Отмечается, что Укргаздобыче, которая владеет 45% (415 мрлд кубометрами из более 924 мрлд кубометров) всех подтвержденных запасов природного газа в Украине, правительство предоставило все возможности работать эффективно.
Читай также: В Нафтогазе объяснили срыв отопительного сезона
"Однако сегодня, к сожалению, объемы бурения 2018 года не обеспечивают плановые объемы добычи газа, определенные правительственной программой газодобычи 20/20", - добавил Кистион.
Полная версия правил