В Кабмине оценили дефицит газа в Украине

Чтобы отказаться от импорта газа, Украина должна покрыть собственной добычей дефицит в 10-12 млрд кубометров.

Дефицит газа в Украине составляет около 10-12 млрд кубометров в год. Об этом заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион, сообщает Урядовий портал.

Читай также: Экс-менеджер структуры Порошенко стал владельцем газовой компании Отмечается, ежегодно Украина уменьшает потребление природного газа ориентировочно на 10%. Это происходит за счет энергоэффективности украинских домохозяйств и частично теплой зимы.

"Зависимость украинской экономики от импорта газа остается все еще стабильно высокой - дефицит газа составляет около 10-12 млрд кубометров в год", - говорится в сообщении.

Кистион рассчитывает, что Украина сможет уже в ближайшей перспективе отказаться от импортного газа.

"Если правительственная программа по наращиванию собственной добычи газа 20/20 будет выполняться государственной компанией Укргаздобыча должным образом, Украина сможет уже в ближайшей перспективе отказаться от импортного газа и обеспечивать потребности населения и ТКЭ собственным энергоресурсом", - заявил Кистион.

Отмечается, что Укргаздобыче, которая владеет 45% (415 мрлд кубометрами из более 924 мрлд кубометров) всех подтвержденных запасов природного газа в Украине, правительство предоставило все возможности работать эффективно.

Читай также: В Нафтогазе объяснили срыв отопительного сезона "Однако сегодня, к сожалению, объемы бурения 2018 года не обеспечивают плановые объемы добычи газа, определенные правительственной программой газодобычи 20/20", - добавил Кистион.

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