Рост ВВП Украины замедлился на процент за квартал

Экономика Украины растет 11 кварталов подряд, утверждают в Госслужбе статистики, несмотря на резкое падение динамики.

В третьем квартале 2018 года Ррст валового внутреннего продукта Украины составил 2,8% к аналогичному периоду 2017 года, тогда как во втором квартале он составлял 3,8%, в первом – 3,1%. Такую оперативную оценку опубликовала Госслужба статистики в среду, 14 ноября.

Читай также: Будущее после BEPS: К чему приведет борьба с налоговыми уклонистами Ведомство уточняет, что по отношению к предыдущему кварталу экономика страны в третьем квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,4%.

"Экономика Украины растет 11 кварталов подряд… Ситуация соответствует прогнозам правительства и международных партнеров", – говорится в сообщении.

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

Ранее сообщалось о том, что рост экономики начал замедляться.