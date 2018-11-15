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В Украину прибыло судно с углем из Южной Африки

Комментариев: 2
Более 50 тысяч тонн африканского угля направят на Дарницкую и Черниговскую ТЭЦ. Через неделю прибудет балкер с углем для Криворожской ТЭС.
В порт Южный прибыло судно с углем из ЮАР
В порт Южный прибыло судно с углем из ЮАР
Порт Южний
В морской торговый порт Южный прибыл балкер ZOE S с 50,5 тыс. тонн южноафриканского угля для Дарницкой и Черниговской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия МТП Южный.

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"14 ноября к причалу №9 ГП МТП Южный пришвартовался балкер с 50,5 тыс. тонн африканского угля для Дарницкой и Черниговской ТЭЦ", - говорится в сообщении.

"На причалах госпредприятия сейчас идет перевалка большого количества коксующегося угля для металлургических предприятий, а также энергетического топлива для отопления для обогрева киевлян и жителей Черниговщины", - сообщил и.о. директора порта.

21 ноября также ожидается прибытие из Роттердама балкера Stella Dora с 76 тыс. тонн энергетического угля для Криворожской ТЭС.

Ранее сообщалось о том, что Украина сократит закупки угля в России.

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Теги: Украина, порт, уголь, уголь ЮАР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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realпупик    15.11.2018, 16:53
Оценка:  -1
realпупик
Меня посетила гениальная идея как покупать газ,надо оптом скупить в Китае все одноразовые зажигалки.Не благодарите.
Глод    15.11.2018, 16:49
Оценка:  +1
Глод
Этот уголь дешевле чем из ОРДЛО или из Кузбасса?
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