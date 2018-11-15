В Украину прибыло судно с углем из Южной Африки

"14 ноября к причалу №9 ГП МТП Южный пришвартовался балкер с 50,5 тыс. тонн африканского угля для Дарницкой и Черниговской ТЭЦ", - говорится в сообщении.

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"На причалах госпредприятия сейчас идет перевалка большого количества коксующегося угля для металлургических предприятий, а также энергетического топлива для отопления для обогрева киевлян и жителей Черниговщины", - сообщил и.о. директора порта.

21 ноября также ожидается прибытие из Роттердама балкера Stella Dora с 76 тыс. тонн энергетического угля для Криворожской ТЭС.

Ранее сообщалось о том, что Украина сократит закупки угля в России.