В Украину прибыло судно с углем из Южной Африки
Более 50 тысяч тонн африканского угля направят на Дарницкую и Черниговскую ТЭЦ. Через неделю прибудет балкер с углем для Криворожской ТЭС.
В морской торговый порт Южный прибыл балкер ZOE S с 50,5 тыс. тонн южноафриканского угля для Дарницкой и Черниговской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия МТП Южный.
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"14 ноября к причалу №9 ГП МТП Южный пришвартовался балкер с 50,5 тыс. тонн африканского угля для Дарницкой и Черниговской ТЭЦ", - говорится в сообщении.
"На причалах госпредприятия сейчас идет перевалка большого количества коксующегося угля для металлургических предприятий, а также энергетического топлива для отопления для обогрева киевлян и жителей Черниговщины", - сообщил и.о. директора порта.
21 ноября также ожидается прибытие из Роттердама балкера Stella Dora с 76 тыс. тонн энергетического угля для Криворожской ТЭС.
Ранее сообщалось о том, что Украина сократит закупки угля в России.
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