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МВФ: Уровень международных резервов Украины низкий

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Международный валютный фонд оценивает целевой для Украины уровень международных резервов в $30 млрд.
Йоста Люнгман считает все еще недостаточным текущий уровень международных резервов Украины
Йоста Люнгман считает все еще недостаточным текущий уровень международных резервов Украины
depositphotos.com

Международный валютный фонд считает недостаточным текущий уровень международных резервов Украины для поддержания макростабильности. Об этом заявил постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман во время ежегодной конференции Fitch Ratings в Киеве, пишет Интерфакс в четверг, 15 ноября.

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По словам Люнгмана, сейчас резервы на уровне более $18 млрд, они покрывают три месяца будущего импорта.

"Но наша оценка такова, что для Украины такой уровень резервов все еще является низким. Он должен составлять примерно $30 млрд, - это не точная цифра. Поэтому политика Национального банка Украины (НБУ) по покупке валюты в резервы является правильной", - сказал он.

Ранее в Нацбанке назвали размер первого транша МВФ,

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Теги: МВФ, НБУ, Золотовалютные резервы
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Источник: korrespondent.net

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