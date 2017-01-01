МВФ: Уровень международных резервов Украины низкий

Международный валютный фонд оценивает целевой для Украины уровень международных резервов в $30 млрд.

Международный валютный фонд считает недостаточным текущий уровень международных резервов Украины для поддержания макростабильности. Об этом заявил постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман во время ежегодной конференции Fitch Ratings в Киеве, пишет Интерфакс в четверг, 15 ноября.

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По словам Люнгмана, сейчас резервы на уровне более $18 млрд, они покрывают три месяца будущего импорта.

"Но наша оценка такова, что для Украины такой уровень резервов все еще является низким. Он должен составлять примерно $30 млрд, - это не точная цифра. Поэтому политика Национального банка Украины (НБУ) по покупке валюты в резервы является правильной", - сказал он.

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