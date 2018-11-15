В Украине продолжает дешеветь топливо

Ряд региональных сетей АЗС с 14 по 15 ноября снизили цены на бензины и дизельное топливо на 0,2-1 гривны за литр.

В период с 14 по 15 ноября стоимость бензинов и дизельного топлива на заправках в Украине продолжила снижение на 0,2-1 грн/л. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

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Так, в сети АЗС BVS и Автотранс стоимость топлив снизилась на 20-30 коп./л, до: А-92 - 31,54 (30,98 на АЗС Автотранс) грн/л, А-95 - 32,18 (32,13) грн/л, и ДТ - 31,49 (31,43) грн/л.

Запорожский ритейлер ZOG снизил цены топливной линейки на 1 грн/л, до А-92 - 30,39 грн/л, А-95 - 31,39 грн/л, ДТ - 31,39 грн/л.

На АЗС одесского Катрал бензины подешевели на 10 коп./л, до А-92 - 30,07 грн/л, и А-95 - 31,07 грн/л.

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Кировградский оператор РУР групп снизил стоимость бензинов на 50 коп./л, до А-92 - 29,99 грн/л, и А-95 - 30,99 грн/л.

Кроме того, на 10 коп./л стоимость бензинов снизили цены в сети SOCAR, до: А-92 - 32,99 грн/л, А-95 - 33,99 грн/л.

Средние цены на АЗС в Украине снизились до А-92 - 30,86 грн/л, А-95 - 31,99 грн/л, А-95 Премиум - 33,17 грн/л, ДТ - 31,71 грн/л.

Ранее сообщалось о том, что в Украине продолжает дешеветь бензин.