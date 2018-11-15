В Украине выпустили шестиугольные монеты
Монеты изготовлены из серебра 999 пробы и имеют номинал пять гривен. Тираж каждой монеты составляет четыре тысячи штук.
В Украине выпустили шестиугольные монеты
© НБУ
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В Украине выпустили шестиугольные монеты
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Национальный банк Украины к столетию Национальной академии наук в среду, 14 ноября, ввел в оборот серебряные шестигранные монеты, сообщает пресс-служба регулятора.
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Всего НБУ ввел в обращение четыре памятные монеты: монеты Эра мира, Эра перемен, Эра технологий и Человек, время, пространство. Они были выпущены номиналом в 5 грн и посвящены науке.
Отмечается, что новые монеты были изготовлены из серебра 999 пробы. Масса драгоценного металла в каждой монете составляет 15,55 г.
Каждая монета выпущена тиражом четыре тысячи штук.
Ранее сообщалось, что мужчина купил iPhone XS за ванну мелочи. Продавцу понадобилось много времени, чтобы пересчитать “килограммы“ денег.
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