Чиновников ГФС подозревают в отмывании денег с использованием криптовалют

Генпрокуратура расследует возможное участие чиновников Государственной фискальной службы в отмывании денег с использованием криптопалют.

Чиновники Государственной фискальной службы и владельцы ряда компаний пытались легализовать незаконно полученные доходы путем вывода за границу с помощью криптовалют и запрещенных в Украине платежных систем. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Отмечено, что во время досудебного расследования устанавливаются обстоятельства вывода за границу незаконно полученных денег с использованием таких платежных систем как Qiwi, WebMoney и YandexДеньги.

Сообщается, что организаторы схемы для создания иллюзии бизнес-проектов применяли методы создания "финансовых пирамид", привлекали людей к построению реферальных программ.

По данным ГПУ, к нарушениям могут быть причастны чиновники ГФС, владельцы субъектов хозяйственной деятельности, а также связанные с ними физические лица.

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"Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам создания преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, злоупотребления служебным положением должностными лицами органов ГФС Украины, легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах, с использованием запрещенных в Украине электронных платежных систем и других финансовых механизмов", - говорится в сообщении.

Как доложили в ведомстве, с целью выявления и фиксации информации о подготовке и совершении нарушений, правоохранители провели обыски в Киеве и Винницкой области.

Ранее сообщалось о том, как и насколько увеличатся тарифы на электроэнергию.