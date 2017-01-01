Гривна продолжает стабилизироваться: Курс валют на 16 ноября

НБУ стабилизировал курс гривны, а доллар на межбанке подешевел.

На 16 октября, пятницу, Национальный банк установил официальный курс валют:

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– 100 долларов США – 2 777,4256;

– 100 евро – 3 139,8796 гривны.

Доллар снизился в цене на -6,515 грн, а евро на -4,8597 грн.

На межбанковском валютном рынке доллар также упал в цене как в покупке, так и в продаже на 9 и 10 копеек - до 27,76-27,79 грн.

Не отстают и котировки евро, которые снизились в цене на семь и пять копеек в покупке и в продаже - до 31,34-31,38 грн.

Ранее сообщалось, что рост ВВП Украины замедлился на процент за квартал.