Гривна продолжает стабилизироваться: Курс валют на 16 ноября
НБУ стабилизировал курс гривны, а доллар на межбанке подешевел.
На 16 октября, пятницу, Национальный банк установил официальный курс валют:
Читай также: Чиновников ГФС подозревают в отмывании денег с использованием криптовалют
– 100 долларов США – 2 777,4256;
– 100 евро – 3 139,8796 гривны.
Доллар снизился в цене на -6,515 грн, а евро на -4,8597 грн.
На межбанковском валютном рынке доллар также упал в цене как в покупке, так и в продаже на 9 и 10 копеек - до 27,76-27,79 грн.
Не отстают и котировки евро, которые снизились в цене на семь и пять копеек в покупке и в продаже - до 31,34-31,38 грн.
Ранее сообщалось, что рост ВВП Украины замедлился на процент за квартал.
Полная версия правил