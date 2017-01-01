В Украине салат Оливье за год подорожал на треть

В 2018 году приготовление почти 3 кг салата Оливье обойдется в 166,2 грн, на 36 грн больше, чем в прошлом году.

В Украине в 2018 году популярный салат Оливье обойдется на 28% дороже, чем в 2017 году.Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

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“В 2018, по средним в Украине ценам, придется заплатить: за отварной картофель - 6,5 грн за килограмм, или 3,9 грн за 600 г, отварную морковь - 12,1 грн за кг, или 3 грн за 250 г, лук - 10,5 грн за килограмм, или 2,1 грн за 200г, вареная колбаса - 91,2 грн за килограмм, или 54,7 грн по 600г, яйца - 24,9 грн за десяток, или 19,9 грн по 8 шт. На консервацию и майонез из семейного бюджета мы потратим: на солено-маринованные огурцы - 35,2 грн по 500 г за банку, консервированный зеленый горошек - 32,4 грн по 425 г за банку, майонез - 15 грн за 300 г упаковку“, - сообщил Дорошенко.

При этом, по состоянию на начало ноября 2017 года, эти продукты стоили: отварной картофель - 5,7 грн за килограмм, или 3,4 грн за 600 г, отварная морковь - 6,4 грн за килограмм, или 1,6 грн за 250 г, лук - 5 грн за килограмм, или 1 грн за 200 г, вареная колбаса - 74,8 грн за килограмм, или 44,9 грн за 600 г, яйца - 23,8 грн за десяток, или 19 грн за 8 шт.

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Также сообщается, что на консервацию и майонез мы тратили: солено-маринованные огурцы - 24,3 грн за 500 г, консервированный зеленый горошек - 23,6 грн за 425 г, майонез - 12,4 грн за 300 г упаковку.

“В 2017 году приготовление почти 3 кг салата Оливье, которых будет достаточно для большой семьи из 8 человек, обошлось бы в 130,2 грн“, - написал Дорошенко.

В 2018 году, за два месяца до новогодних праздников, приготовление почти 3 кг салата Оливье обойдется в 166,2 грн. За год салат Оливье подорожал на 36 грн, или почти на 28%, отметил Дорошенко.

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