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В Украине продолжают дешеветь все виды топлива

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Розничные цены на бензин и дизтопливо имеют потенциал снижения на полторы гривны из падения мировых цен на нефть.
Топливо в Украине дешевеет
Топливо в Украине дешевеет
depositphotos.com

За минувшие сутки цены на все виды топлива в региональных сетях Украины снизились в пределах 10-30 копеек за литр. Об этом сообщает еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка Консалтинговой группы А-95 в пятницу, 16 ноября.

В частности, одесская сеть Катрал снизила цены на 10 коп/л на все виды бензинов. На полтавских станциях сетей "Надежда" и "Татнефть" цены понизились на 10–60 коп/л.

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Бензины у киевской Luxwen подешевели на 30 коп/л, в сети Glusco – на 20 коп/л.

При этом средняя розничная стоимость всех видов топлива по стране 16 ноября снизилась на 1 коп/л.

Отмечается, что розничные цены снижаются вследствие падения мировых котировок на нефть, что уже повлекло снижение оптовых цен в Украине.

По прогнозам Консалтинговой группы А-95, на сегодня розничные цены имеют потенциал снижения на полторы гривны, а с учетом последних мировых тенденций их уровень может вернуться на отметки ниже 30 грн/л до конца года.

Ранее сообщалось о том, что цены на нефть упали ниже 70 долларов.

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Теги: топливо, бензин, цена, цены, АЗС, заправка, дизтопливо, дизель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Негорро    16.11.2018, 18:58
Оценка:  +2
Негорро
А продукты питания и прочие товары почему-то не дешевеют.Хотя при их дорожании все барыги кукарекали именно про возросшие цены на топливо...)))))
гость  (аноним)  16.11.2018, 18:12
Оценка:  0
гость
так оно кагбэ и нефть в цене снижается и доллар
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