В Украине продолжают дешеветь все виды топлива

Розничные цены на бензин и дизтопливо имеют потенциал снижения на полторы гривны из падения мировых цен на нефть.

За минувшие сутки цены на все виды топлива в региональных сетях Украины снизились в пределах 10-30 копеек за литр. Об этом сообщает еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка Консалтинговой группы А-95 в пятницу, 16 ноября.

В частности, одесская сеть Катрал снизила цены на 10 коп/л на все виды бензинов. На полтавских станциях сетей "Надежда" и "Татнефть" цены понизились на 10–60 коп/л.

Читай также: В Украине продолжает дешеветь топливо Бензины у киевской Luxwen подешевели на 30 коп/л, в сети Glusco – на 20 коп/л.

При этом средняя розничная стоимость всех видов топлива по стране 16 ноября снизилась на 1 коп/л.

Отмечается, что розничные цены снижаются вследствие падения мировых котировок на нефть, что уже повлекло снижение оптовых цен в Украине.

По прогнозам Консалтинговой группы А-95, на сегодня розничные цены имеют потенциал снижения на полторы гривны, а с учетом последних мировых тенденций их уровень может вернуться на отметки ниже 30 грн/л до конца года.

Ранее сообщалось о том, что цены на нефть упали ниже 70 долларов.