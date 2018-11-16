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Порошенко ратифицировал договор о предоставлении Украине до 1 миллиарда евро

Комментариев: 2
Евросоюз предоставит Украине помощь в размере до 1 миллаирда евро.
Украина получит финансовую помощь Евросоюза
Украина получит финансовую помощь Евросоюза
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон О ратификации Меморандума между Украиной и Европейским Союзом для предоставления макрофинансовой помощи в сумме до 1 миллиарда евро.

Об этом сообщает bigmir.net со ссылкой на пресс-службу Президента.

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Соответствующие соглашения были приняты 14 сентября на основе договоренностей, достигнутых во время проведения саммита Восточное партнерство 23 ноября 2017 года.

“Предпосылкой получения каждого из двух траншей макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 500 млн евро является выполнение ряда согласованных сторонами мероприятий по реализации налоговой и таможенной политики, борьбы с коррупцией, осуществления малой приватизации, управления государственными предприятиями, корпоративного управления в государственных банках и банковского надзора, дальнейших реформ в сферах энергетики, здравоохранения и социальной защиты“ – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко инициирует финансирование подключения интернета в сельские школы.

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Теги: порошенко, закон, помощь, украина, миллиард евро
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Комментариев (2)
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SWATFANAT    16.11.2018, 18:32
Оценка:  0
SWATFANAT
БМ пишите уж правильно, не Украине, а дяде Пете и его близким )
Люди всё равно, кроме как творог подзалупный ничего не увидят)))
TomBombadil    16.11.2018, 18:00
Оценка:  +1
TomBombadil
гы) заграница нам поможет)
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