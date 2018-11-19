Валютный рынок стабилен: Доллар в цене падает, гривна крепчает

Курс валют на 19 ноября: НБУ укрепил курс гривны, а курс доллара на межбанке падает.

На понедельник, 19 октября, Национальный банк Украины установил такой официальный курс валют:

Читай также: В Украине продолжают дешеветь все виды топлива

– 100 долларов США – 2 775,497;

– 100 евро – 3 149,0789 гривны.

Доллар снизился в цене на -1,9286 гривен, а евро вырос на +9,1993 гривен.

На межбанковском рынке доллар продолжает дешеветь, в покупке и продаже за пятницу снизилс на две копейки - до 27,74-27,77 грн.

Евро котировки подорожали на 28 и 27 копеек в покупке и продаже соответственно - до 31,62-31,65 грн.

Ранее сообщалось, что Порошенко ратифицировал договор о предоставлении Украине до 1 миллиарда евро.