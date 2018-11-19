Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Валютный рынок стабилен: Доллар в цене падает, гривна крепчает

Комментариев: 3
Курс валют на 19 ноября: НБУ укрепил курс гривны, а курс доллара на межбанке падает.
Курс валют на 19 ноября: НБУ укрепил гривну
Курс валют на 19 ноября: НБУ укрепил гривну
depositphotos.com

На понедельник, 19 октября, Национальный банк Украины установил такой официальный курс валют: 

Читай также: В Украине продолжают дешеветь все виды топлива

– 100 долларов США – 2 775,497;

– 100 евро – 3 149,0789 гривны.

Доллар снизился в цене на -1,9286 гривен, а евро вырос на +9,1993 гривен.

На межбанковском рынке доллар продолжает дешеветь, в покупке и продаже за пятницу снизилс на две копейки - до 27,74-27,77 грн.

Евро котировки подорожали на 28 и 27 копеек в покупке и продаже соответственно - до 31,62-31,65 грн.

Ранее сообщалось, что Порошенко ратифицировал договор о предоставлении Украине до 1 миллиарда евро.

Поделись:
Теги: НБУ, курс валют, Нацбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс долара, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, курс евро
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
БEN    19.11.2018, 10:57
Оценка:  0
БEN
аххах, курс снизился на 2 копейки , сразу кричат гривна крепчает ! капец за лохов держут. Завтра еще один "куля в лоб" выведет бабки на кипр и подымится на гривну.
Peyot    19.11.2018, 11:05
Оценка:  -1
Peyot
когда курс падает на 2 копейки сразу вся ваша кремлесвко ботская братия начинае орать в один голос про доллар по 50 уже до вечера))))))
БEN    19.11.2018, 11:41
Оценка:  0
БEN
яй фром киев, детка) Жди "покращення" весной)) если не замерзнешь от цены на газ
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь