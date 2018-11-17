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"Брак за сутки": Более 40 тыс пар украинцев стали семьей за день

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Сервис доступен более, чем в 50 городах Украины.
Около 40 тыс украинцев выбрали "Брак за сутки"
Около 40 тыс украинцев выбрали "Брак за сутки"
depositphotos.com

Проект “Брак за сутки“ Министерства юстиции существует всего два года, но уже 40 тыс украинских пар успели им воспользоваться. Сервис предоставляют в больше, чем 50ти городах Украины.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина“. 

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“На сегодняшний день этот проект (“Брак за сутки“) в хорошем смысле стал таким себе вирусом, поэтому он распространяется, кроме больших городов, ещё и на небольшие города и поселки... Сегодня более 50 украинских городов и поселков предоставляют такую услугу украинским гражданам. И она очень удобная“, - поделился министр юстиции Павел Петренко.

Павел Петренко лично проводит церемонии в рамках проекта практически с момента его начала. Он поделился, что для него персональное участие как “позитивный заряд, когда ты часть праздника“.

Ранее сообщалось, что брачного афериста, сбежавшего из-под стражи, арестовали на два месяца.

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Теги: брак за сутки, регистрация брака, Минюст, Минюст Украины, Петренко, ЗАГС, РАГС
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Люблю_Украину    17.11.2018, 11:07
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Люблю_Украину
статистику разводов киньте тоже для полноты картины)
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