"Брак за сутки": Более 40 тыс пар украинцев стали семьей за день

Сервис доступен более, чем в 50 городах Украины.

Проект “Брак за сутки“ Министерства юстиции существует всего два года, но уже 40 тыс украинских пар успели им воспользоваться. Сервис предоставляют в больше, чем 50ти городах Украины.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина“.

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“На сегодняшний день этот проект (“Брак за сутки“) в хорошем смысле стал таким себе вирусом, поэтому он распространяется, кроме больших городов, ещё и на небольшие города и поселки... Сегодня более 50 украинских городов и поселков предоставляют такую услугу украинским гражданам. И она очень удобная“, - поделился министр юстиции Павел Петренко.

Павел Петренко лично проводит церемонии в рамках проекта практически с момента его начала. Он поделился, что для него персональное участие как “позитивный заряд, когда ты часть праздника“.

Ранее сообщалось, что брачного афериста, сбежавшего из-под стражи, арестовали на два месяца.