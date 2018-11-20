Рост зарплат в Украине замедлится - Нацбанк

В ближайшие два года рост зарплат замедлится до 7% и 5% в реальном выражении, считают в центробанке.

Зарплаты украинцев будут расти медленее, чем в предыдущие годы depositphotos.com

В ближайшие годы темпы роста зарплат в Украине замедлятся. Об этом говорится в прогнозе Национального банка, пишет УНИАН.

Читай также: ТОП-9 советов, как спросить начальника о повышении зарплаты Так, центробанк ожидает, что в 2019 году номинальные зарплаты вырастут на 16%, а в 2020 на 10% в 2020 году, или на 7% и 5% - в реальном выражении.

Среди определяющих факторов замедления темпов роста зарплат - ожидаемое снижение интенсивности трудовой миграции, более низкие темпы повышения минимальной зарплаты и зарплат в государственном секторе.

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В Нацбанке отметили, что в среднесрочном бюджете заложены умеренные темпы роста минимальной зарплаты - на 12%, до 4170 грн, в 2019 году.

Также в НБУ напомнили, что повышение зарплат в прошлом году составило 37%, и спрогнозировали, что в среднем в текущем году работодатели повысят номинальные зарплаты на 25%, или на 13% - в реальном выражении.

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