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Рост зарплат в Украине замедлится - Нацбанк

Комментариев: 3
В ближайшие два года рост зарплат замедлится до 7% и 5% в реальном выражении, считают в центробанке.
Зарплаты украинцев будут расти медленее, чем в предыдущие годы
Зарплаты украинцев будут расти медленее, чем в предыдущие годы
depositphotos.com

В ближайшие годы темпы роста зарплат в Украине замедлятся. Об этом говорится в прогнозе Национального банка, пишет УНИАН.

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Так, центробанк ожидает, что в 2019 году номинальные зарплаты вырастут на 16%, а в 2020 на 10% в 2020 году, или на 7% и 5% - в реальном выражении. 

Среди определяющих факторов замедления темпов роста зарплат - ожидаемое снижение интенсивности трудовой миграции, более низкие темпы повышения минимальной зарплаты и зарплат в государственном секторе. 

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В Нацбанке отметили, что в среднесрочном бюджете заложены умеренные темпы роста минимальной зарплаты - на 12%, до 4170 грн, в 2019 году.

Также в НБУ напомнили, что повышение зарплат в прошлом году составило 37%, и спрогнозировали, что в среднем в текущем году работодатели повысят номинальные зарплаты на 25%, или на 13% - в реальном выражении. 

Ранее сообщалось о том, что нужно знать заробитчанам, чтобы не попасть в рабство.

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Теги: зарплаты, НБУ, Нацбанк, зарплата, минимальная зарплата
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Fon_Pascha    20.11.2018, 13:03
Оценка:  -1
Fon_Pascha
значит депутаты и министры не украинцы - у них растут очень даже быстро
Люблю_Украину    20.11.2018, 12:51
Оценка:  0
Люблю_Украину
так еще 5 лет назад перестали раст, если в долларах считать
гость  (аноним)  20.11.2018, 12:44
Оценка:  +1
гость
Та не вырастут же б..ть, а проиндэксируюються к ценам...
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