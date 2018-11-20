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Озвучены масштабы вывоза леса из Украины

Комментариев: 6
Топливной древесины было экспортировано в 550 раза больше, чем официально было экспортировано необработанных лесоматериалов.
Экспорт украинского леса вырос почти ввдое за год
Экспорт украинского леса вырос почти ввдое за год
depositphotos.com
За три квартала 2018 года из Украины было экспортировано 1,57 млн тонн топливной древесины на 115,7 млн долларов. Об этом сообщает Госслужба статистики Украины.

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В натуральном измерении это на 5,9% больше, чем в январе-сентябре прошлого года, в денежном - на 41% больше.

Главным направлением экспорта топливной древесины в этом году были страны Западной Европы (77,6% общеукраинского экспорта этой продукции), на втором месте - Турция (22%).

Необработанных лесоматериалов за этот период официально было экспортировано лишь 2,866 тысяч тонн на 194 тысяч долларов. В натуральном измерении это в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года, в денежном - в 4,5 раза меньше. Главным направлением экспорта необработанных лесоматериалов в этом году был Китай, на который пришлось (99,1% общеукраинского экспорта этой продукции.

В то же время, за девять месяцев 2018 года в Украину завезено 0,26 тыс. тонн топливной древесины на 65,1 долларов. В натуральном измерении это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в денежном - на 94% больше.

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Импорт необработанных лесоматериалов за 9 месяцев 2018 года составил 21,0 тыс. тонн на 2,7 млн долларов. В натуральном измерении это в 2,66 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году, в денежном - в 3,1 раза больше.

Больше всего импортных необработанных лесоматериалов поступало за этот период в Украину из Германии (97,7% общеукраинского импорта этой продукции).

Ранее сообщалось о том, что в ЕС незаконно экспортируется лес-кругляк.

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Теги: экспорт, лес, древесина, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  20.11.2018, 13:36
Оценка:  0
гость
Главным направлением экспорта необработанных лесоматериалов в этом году был Китай
Как так? А комментюки твердят что киты вывозят исключительно сибирский лес!
А Карпаты здорово облысели викимапиа.орг вам в помощь! Впрочем и Волынь тоже...
гость  (аноним)  20.11.2018, 13:22
Оценка:  0
гость
1,57 млн тонн топливной древесины??????????
Так называется мебельный бук прикарпатья?!
Впрочем все может быть, в1997 году гостил у родичей в Карпатах - родных мест детства не узнал: кетеци превратились в кечеры,речки пересохли...
И постоянно с гор долив на конях возами бревна,бревна,бревна...
Пища_для_ума    20.11.2018, 13:10
Оценка:  +1
Пища_для_ума
И это ведь только официальные цифры. Уроды, под этими деревьями их же и закопать.
Таврія    20.11.2018, 12:51
Оценка:  +2
Таврія
При продажных чиновниках и нашей славной таможни пиловочник первого,второго и высшего сорта можно назвать топливной древесиной,мошенники.
гость  (аноним)  20.11.2018, 12:48
Оценка:  +2
гость
Верной дорогой идете. Все на Запад. Сами будем жить в пустыне.
Курилы-Япония    20.11.2018, 13:29
Оценка:  0
Курилы-Япония
Свои леса выпилят и будут помирать в "Сахаре".
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