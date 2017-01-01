Курс валют на 20 ноября: Гривна стабильна

Национальный банк держит курс гривны на уровне предыдущих дней, а курс доллара на межбанке в покупке снизился, а в продаже стабилен.

Курс валют от НБУ на 20 ноября depositphotos.com

На вторник, 20 ноября, Национальный банк Украины установил такой официальный курс валют:

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– 100 долларов США – 2 776,4829;

– 100 евро – 3 172,687 гривны.

По сравнению с предыдущим днем доллар вырос на +0,9859 грн, а евро на +23,6081 грн.

На межбанковском валютном рынке цена в продаже осталась на прежнем уровне, а в покупке снизилась на 1 копейку - 27,74-27,77 грн.

Евро котировки в покупке и в продаже выросли на 7 и 9 копеек соответственно - 31,69-31,74 грн.

Ранее сообщалось, что в Канаде войдет в обиход вертикальная банкнота.