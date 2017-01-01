Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Курс валют на 20 ноября: Гривна стабильна

Комментариев: 0
Национальный банк держит курс гривны на уровне предыдущих дней, а курс доллара на межбанке в покупке снизился, а в продаже стабилен.
Курс валют от НБУ на 20 ноября
Курс валют от НБУ на 20 ноября
depositphotos.com

На вторник, 20 ноября, Национальный банк Украины установил такой официальный курс валют: 

Читай также: ТОП-9 советов, как спросить начальника о повышении зарплаты

– 100 долларов США – 2 776,4829;

– 100 евро – 3 172,687 гривны.

По сравнению с предыдущим днем доллар вырос на +0,9859 грн, а евро на +23,6081 грн.

На межбанковском валютном рынке цена в продаже осталась на прежнем уровне, а в покупке снизилась на 1 копейку - 27,74-27,77 грн.

Евро котировки в покупке и в продаже выросли на 7 и 9 копеек соответственно - 31,69-31,74 грн.

Ранее сообщалось, что в Канаде войдет в обиход вертикальная банкнота.

Поделись:
Теги: курс валют, доллар, валютный рынок, евро, нбу, национальный банк украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь