Сколько украинцы тратят на лекарства и медпомощь - инфографика

Опубликованы результаты соцопроса - в среднем на лекарства уходит около 5 тыс грн в год.

Сколько украинцы тратят на врачей и лекарства depositphotos.com

Центр Разумкова провел социологический опрос и выяснил, что в среднем украинцы тратят 4 682 гривны в год на лекарства и врачей.

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Об этом сообщает UBR.ua.

Исследователи выяснили, что 59% из тех, кто принял участие, платили за медицинскую помощь перед опросом. Медицинская помощь включала плату за стоматологию, за себя, за родных и близких).

Статистика трат на медпомощь перед опросом UBR.ua

Так, число тех, кто обращался к врачу за последние два года составляет 56%. Остальные 44% людей не обращались за помощью в последние 2 года. Среди ни 11,4% не болели, а 10,9% считают, то медицинские услуги слишком дорогие.

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Также 7,6% респондентов не доверяют медперсоналу, или знают, как лечиться по предыдущему опыту, а также со слов друзей и родственников.

Значительно повлияли очереди в поликлиниках (это 6,7%). А 4% и ниже составили те, кто отметил плохое отношение со стороны работников медучреждений, неудобное местонахождения или не знали к кому обратиться.

Статистика обращений в медицинские учреждения за 2 года UBR.ua

Выборку составили 2 тыс респондентов, возрастом от 18 лет. Исследование проводилось с 28 сентября по 3 октября 2018 года во всех областях Украины (кроме АР Крыма и оккупированных территорий).

Ранее сообщалось, что аптеки спекулировали на льготных препаратах.