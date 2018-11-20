Куда ездят отдыхать украинцы: Самые популярные страны

Во втором полугодии украинцы чаще путешествуют за границу.

По данным службы Минэкономразвития в первом полугодии 2018 года на 3,3% больше украинцев ездили путешествовать за границу, чем в первом полугодии 2017 года – до 12,9 млн человек.

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А если рассматривать поквартально, то в первом квартале 2018 это число сократилось на 15,5% в сравнении с 2017 (5,84 млн человек), а вот во втором количество выехавших за границу выросло на 26,7% - до 7,06 млн человек.

Об этом сообщает UBR.

Лидером принимающих стран остается Польша. Туда выехало около 4,81 млн человек, что на 10,9% больше, чем в предыдущем году. Возможно, потому что Польша считается страной-“транзитом“.

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Второе место заняла Россия с показателем на 30,9% ниже, чем в 2017 – около 1,85 млн человек. А на третьем месте расположилась Венгрия с приростом в 6,4% и количеством туристов в 1,54 млн человек.

Высокие показатели и у Молдовы с Беларусью – это 793,4 тыс и 627,9 тыс человек, что на 5,2% и 10% выше, чем в 2017 году. Чаще стали ездить и в Румынию на 22,5%, около 564 тыс человек.

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Такие популярные туристические курорты, как Египет и Турция, также есть в списке – 503 тыс и 500,4 тыс, где Египет увеличил число отдыхающих на 43,7% по сравнению с предыдущим годом.

В десятке находятся и Словакия с Германией, которые увеличили туристический поток на 26,2% и 35,5%, это 485,7 тыс и 205,56 тыс человек.

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Высокий показатель в 94% у Италии, это 138,5 тыс человек. Испания и Чехия приняли только 70 тыс и 37,1 тыс украинцев.

Реже украинские туристы ездят в Грецию и Францию – 49,1 тыс и 55,9 тыс с показателями 20,4% и 15% выше, чем в прошлом полугодии.

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А вот пониженные показатели оказались у Нидерландов, ОАЭ и Израиля – на 16,6%, 3% и 1,9%.Количество отдыхающих в Австрии и Грузии не изменилось – это 54,6 тыс и 50,6 тыс за 2017 и 2018 года.

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