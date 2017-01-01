Новые валютные законы: Как на жизнь украинцев повлияет доллар

С нововведением украинцы будут получать зарплату и страховать жизнь в долларах.

Что сулит украинцам после вступления в силу закона "Про валюты" depositphotos.com

Закон “Про валюту и валютные операции“ был принят еще в июне, но вступление в силу было отложено до 7 февраля 2019 года из-за бюрократических проблем и подготовки нужных документов.

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В этот процесс входит также разработка эффективной системы валютного регулирования, которой занимается Национальный банк Украины. Теперь вместо 56 нормативно-правовых актов будет всего 7 подзаконных документов.

Ознакомится с ними предложили Сегодня.

Проект “Положение о структуре валютного рынка Украины, условия и порядок торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины“

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Этот закон предусматривает выдачу лицензий на торговлю валютой не только банками, но и небанковскими финансовыми учреждениями (кредитные общества, ломбарды, частные пенсионные фонды и т. д.), и операторам почтовой связи.

Новые правила касаются банков и их условий получения, хранения и отчетности. Правила обмена будут прежними. Физлица теперь смогут получить валюту и в операционной кассе. Например, при снятии с текущих счетов, или при переводе.

Банки будут обязаны выдавать физлицам валюту вместо поврежденной (возможно с комиссией) и по операциям со счетов временного хранения.

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Изменения касаются и национальной валюты. Теперь при обращении в любой банк украинцы смогут получить бесплатно смену испорченной купюры или монеты на новую, менять бумажные деньги на монеты, и наоборот. А также без проблем разменивать деньги. Отказ будет считаться нарушением.

Проект “Положение о совершении сделок с валютными ценностями“

Нацбанк Украины уверил, что с новым законом большинство операций будут проводиться в гривнах, например, валютные переводы по Украине для выплаты наличными.

Но в валюте можно будет расплачиваться при расчетах с иностранными инвесторами и поставщиками (в соответствии с требованиями Налогового кодекса), и за облигации и казначейские обязательства Украины, номинированные в иностранной валюте.

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Расплатиться валютой можно будет при переводе и операциях покупки-продажи государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.

Также теперь можно производить расчеты в валюте по договору страхования жизни.

Перевод денег за границу

Физлицам разрешат отправлять за границу и получать валюту при осуществлении поточных не торговых операций. Теперь не нужно открывать специальные валютные счета и конвертировать гривну в валюту.

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Поточными не торговыми операциями могут считаться зарплаты, стипендии, пенсии, алименты, соц помощь, премии, выплаты за судовые документы, оплата лечения за границей и транспортировка, обучение и стажировка, участие в научных мероприятиях, покупка за границей книг и периодических изданий.

Также туда относятся траты, которые связаны со смертью и похоронами, вступлением в наследство и выездом на постоянное место жительства за границу.

Новые законы устанавливают лимит на отправление и получения без специальных валютных счетов.

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“Размер, установленный для финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу в соответствии с законодательством в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения“ – говорится в законе.

А получатель должен забрать деньги в тот же день, когда ему их отправили.

В будущем, Национальный банк планирует снять все ограничения по лимиту на использование любых операций с банковской картой.

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Станет доступной и покупка валюты за границей, которая не будет превышать 150 тыс гривен в день.

Проект “О трансграничном перемещении валютных ценностей“

Этот закон будет касаться перемещения денег через границу. Здесь установится лимит, который позволит физлицу без письменного декларирования ввозить и вывозить наличную валюту и банковские металлы стоимостью не более 10 тыс евро.

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Если сумма выше, то придется декларировать на таможне. Этот же лимит касается и почтовых отправлений.

Остальные 4 нормативно-правовые акты будут обнародованы в середине декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, рост ВВП Украины замедлился на процент за квартал.