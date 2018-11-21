В доработанном бюджете расходы на Кабмин выросли на 32%, Раду - на 18%

Доработанный и подготовленный ко второму чтению проект госбюджета-2019 предусматривает увеличение расходов на Кабмин и Верховную Раду.

В проект бюджета на 2019 год заложили больше денег на Кабмин и парламент flickr.com

В доработанном проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении, предусмотрено увеличение расходов на Кабинет министров и Верховную Раду. Об этом со ссылкой на проект закона №9000 сообщает во вторник, 20 ноября, РБК-Украина.

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В частности, по сравнению с проектом, который был принят в первом чтении, расходы из общего фонда госбюджета на Аппарат Верховной Рады предлагается увеличить на 18% - с 1,667 млрд грн до 1,964 млрд грн.

В свою очередь на Секретариат Кабинета министров Украины расходы вырастут на 32% - с 829 млн гривен до 1,99 млрд грн.

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В то же время на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента Украины и Администрации президента расходы остаются без изменений - 944 млн грн.

Ранее сообщалось о том, что в Раду внесли доработанный проект бюджета.