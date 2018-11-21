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Саудовская Аравия сняла запрет на импорт рогатого скота из Украины

Комментариев: 2
Саудовская Аравия сняла запрет на импорт из Украины живого крупного и мелкого рогатого скота для убоя и разведения.
Саудовская Аравия теперь будет завозить из Украины живой крупный и мелкий рогатый скот
Саудовская Аравия теперь будет завозить из Украины живой крупный и мелкий рогатый скот
depositphotos.com

Министерство экологии, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии приняло решение о снятии запрета на импорт из Украины живого крупного и мелкого рогатого скота для убоя и разведения. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает пресс-служба Кабмина.

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Как проинформировало своей нотой посольство Саудовской Аравии в Украине Госпродпотребслужбу, запрет на импорт скота снят в связи с тем, что санитарные нормы в Украине соответствуют требованиям Международного эпизоотического бюро, а также требованиям королевства.

Отмечается также, что такое решение было принято по результатам визита в Украину технической миссии Саудовской Аравии по оценке украинской системы государственного контроля за выращиванием живого крупного и мелкого рогатого скота (овец) с целью возможности экспорта на рынок королевства.

Ранее сообщалось о том, что власти на поддержку сельского хозяйства выделят 4 млрд грн.

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Теги: животные, Мясо, Саудовская Аравия, торговля, коровы, Импорт, запрет, овцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.11.2018, 16:59
Оценка:  -1
гость
рогатыый скот -это жители навукраины.
Дно    21.11.2018, 16:55
Оценка:  0
Дно
Коли залишиться тільки поголів"я, яке буде неспроможне для репродуктивної популяції - то можливо тільки тоді зрозуміють, що гроші їсти не можна...
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