Саудовская Аравия сняла запрет на импорт рогатого скота из Украины

Саудовская Аравия сняла запрет на импорт из Украины живого крупного и мелкого рогатого скота для убоя и разведения.

Саудовская Аравия теперь будет завозить из Украины живой крупный и мелкий рогатый скот depositphotos.com

Министерство экологии, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии приняло решение о снятии запрета на импорт из Украины живого крупного и мелкого рогатого скота для убоя и разведения. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает пресс-служба Кабмина.

Читай также: Господдержка фермеров увеличит аграрный ВВП вдвое - Мартынюк

Как проинформировало своей нотой посольство Саудовской Аравии в Украине Госпродпотребслужбу, запрет на импорт скота снят в связи с тем, что санитарные нормы в Украине соответствуют требованиям Международного эпизоотического бюро, а также требованиям королевства.

Отмечается также, что такое решение было принято по результатам визита в Украину технической миссии Саудовской Аравии по оценке украинской системы государственного контроля за выращиванием живого крупного и мелкого рогатого скота (овец) с целью возможности экспорта на рынок королевства.

Ранее сообщалось о том, что власти на поддержку сельского хозяйства выделят 4 млрд грн.