Украина - в числе стран, которые активно нагревают планету

Украинский подход к окружающей среде способствует тому, что средняя температура на планете увеличится более чем на 5,1% градусов.

Украина оказалась среди стран, которые активно нагревают планету и не помогают остановить климатические изменения. Об этом со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, сообщает The Guardian.

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Согласно оценкам исследования, украинский подход к окружающей среде способствует тому, что средняя температура на планете увеличится более чем на 5,1% градусов.

Ученые утверждают, что нельзя допустить увеличения температуры более чем на 1,5 градуса по Цельсию. Иначе климатической катастрофы не избежать. Однако, мало стран на планете, как оказалось, выполняют этот призыв. В основном, это страны Африки, где массового производства не много.

Отмечается, что в Европе более или менее лояльную к окружающей среде политику ведет только Швейцария, от деятельности которой температура повысится на 1,6 градуса. Между тем, США и Австралия только немного мягче к планете, чем Россия или Китай. Они толкают температуру к росту на 4%. Большинство стран ЕС примерно в два раза превышают заветные 1,5 градуса.

"Текущая климатическая политика Китая, России и Канады приведут к тому, что планета Земля до конца текущего столетия нагреется более чем на 5 градусов по Цельсию. И это будет катастрофой", - говорится в исследовании.

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Известно, что цель исследования в том, чтобы проинформировать лидеров стран о состоянии дел перед тем, как они начнут двухлетний процесс, нацеленный добиться реальных изменений в экологической политике в мире. Ведь сегодня мало кто соблюдает договоренности, которые были заключены три года назад во Франции и согласно которым человечество не должно допустить роста температуры более чем на 1,5-2 градуса по Цельсию.

Ранее сообщалось о том, что в Украине снижается стоимость топлива.