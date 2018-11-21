Университет Поплавского построил дома для депутатов вместо общежитий студентов - СМИ
Очередной жилой комплекс, построенный на Печерске, активно заселяется родственниками известных депутатов. Отмечается, что земля для постройки была выделена для общежитий студентам Киевского национального университета культуры и искусств имени Поплавского.
Читай также: Сын Авакова стал владельцем третьей квартиры в элитном доме - СМИ
Об этом сообщает Бигус.
После жалоб и просьб студентов в 2000 году КГГА выделила 3 земельных участках на Печерских холмах площадью в 3,5 га по улице Евгения Коновальца, 36.
В документах была указана четкая цель предоставления земельного участка: “Для строительства и обслуживания учебных корпусов, общежития и жилого дома“.
Застройщиком был ТОВ “Житло-Буд“, принадлежащий бывшему депутату от партии “Батькивщина“ и “Партия Регионов“ Ивана Куровского. Строители до последнего рассказывали, что они сооружают учебный корпус на почти 5 тыс мест и “общежитие для аспирантов и студентов с подземным паркингом“.
Читай также: Киевских комунальщиков подозревают в растрате бюджета
Сейчас на этом месте находятся бизнес-центр и три жилых комплекса.
После журналистских расследований в 2014 году, уже в 2015 прокуратурой Печерского района было открыто уголовное производство на самовольное строительство против КНУКиИ. О дальнейшей судьбе дела неизвестно, прокуратура отказывается его комментировать.
Застройщики обещали построить общежитие не только властям, но и студентам.
Читай также: Чиновников ГФС подозревают в отмывании денег с использованием криптовалют
“Мы когда вступили, нам сказали, что это будет еще одно общежитие, в котором мы будем жить. Но, когда его достроили, - сказали, что это будет общежитие для иностранных студентов. Я не знаю, какие к нам должны приезжать иностранные студенты, потому что в университете их нет и не было ... “, - вспоминает бывшая студентка КНУКиИ Наталья Слободян.
Само строительство, оформленное как реконструкция с расширением основного корпуса студенческого общежития, сдалось в эксплуатацию как жилой комплекс с 75 квартирами.
Квартиры находятся на балансе университета, но используются не студентами, а оставшиеся 234 помещения уже проданы.
Часть проданных квартир теперь принадлежат родственникам депутатов. Например, самая большая квартира, площадью в 206 кв м, принадлежит Ирине Домбровской, жене нардепа Олександра Домбровского (БПП).
Нежилыми помещениями площадью 630 кв м владеет сестра нардепа Антона Яценка (вне фракционный) – Дарья Яценко.
Читай также: Квартирный вопрос: Брать в кредит или арендовать
Дарья не имела серьезного бизнеса в прошлом, только была одной среди основателей 12 общественных организаций, задействованных в коррупционных схемах с “Тендерной палатой“.
Квартиры также принадлежат представителям “Радикальной партии“ Олега Ляшка. Например, мать Олега владеет помещением площадью в 77,5 кв м. Спутник Ляшка по отдыху в Австрии, 24-х летний Даниель Лайс, владеет квартирой в 98,1 кв м.
Мать соратника Ляшка Андрея Лозововго (“Радикальная партия“) также владеет жилым помещением в том же доме. Оксана Лозовая теперь владелица квартиры площадью в 106,6 кв м.
Читай также: Рост зарплат в Украине замедлится - Нацбанк
Она работает заведующей отделения педиатрии в Ровненской области областной детской больницы и в той же области Оксана – народный депутат. В декларации за 2017 год ее ежемесячная зарплата составляет 5,5 тыс гривен.
Народный депутат от “Народного фронта“ Руслан Лукъянчук стал владельцем 8 квартир по улице Коновальца, 35Е. В марте 2018 года ему их подарили через договора. Общая площадь 8 квартир составляет 400 кв м, стоимостью в 14 млн гривен.
Читай также: Озвучены масштабы вывоза леса из Украины
Дочка экс-заместителя главы Администрации Президента Януковича, а теперь депутата Сумской областной рады Юрия Чмиря скупила 2 нежилых помещения и 4 квартиры.
Елизавета Чмирь скупила 12 квартир в Киеве за последние 3 года. К слову, сейчас девушке 21 год.
Читай также: В доработанном бюджете расходы на Кабмин выросли на 32%, Раду - на 18%
Прокуратура открыла криминальное дело против Юрия Чмиря в связи с покупками дочери, потому вся недвижимость находится под арестом.
Во время журналистских расследований с ректором и народным депутатом от партии “Воля народа“ Михаилом Поплавским поговорить и получить комментарий так и не удалось.
Ранее сообщалось, что работники Киевской таможни не декларируют элитные квартиры и шикарные авто.
Полная версия правил
Ушлепки недоделанные, кенгуру муданные, шо - довольны тем что наскакали?
Ну шо, идем на "выборы"...