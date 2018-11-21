Университет Поплавского построил дома для депутатов вместо общежитий студентов - СМИ

Родственники депутатов скупили квартиры в доме, который был возведен на месте земли для общежитий.

Очередной жилой комплекс, построенный на Печерске, активно заселяется родственниками известных депутатов. Отмечается, что земля для постройки была выделена для общежитий студентам Киевского национального университета культуры и искусств имени Поплавского.

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Об этом сообщает Бигус.

После жалоб и просьб студентов в 2000 году КГГА выделила 3 земельных участках на Печерских холмах площадью в 3,5 га по улице Евгения Коновальца, 36.

Жилой комплекс на месте общежитий bihus.info

Земля, предназначенная для расширения главного корпуса общежития bihus.info

В документах была указана четкая цель предоставления земельного участка: “Для строительства и обслуживания учебных корпусов, общежития и жилого дома“.

Застройщиком был ТОВ “Житло-Буд“, принадлежащий бывшему депутату от партии “Батькивщина“ и “Партия Регионов“ Ивана Куровского. Строители до последнего рассказывали, что они сооружают учебный корпус на почти 5 тыс мест и “общежитие для аспирантов и студентов с подземным паркингом“.

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Сейчас на этом месте находятся бизнес-центр и три жилых комплекса.

После журналистских расследований в 2014 году, уже в 2015 прокуратурой Печерского района было открыто уголовное производство на самовольное строительство против КНУКиИ. О дальнейшей судьбе дела неизвестно, прокуратура отказывается его комментировать.

Дело прокуратуры о незаконной застройке в 2015 году bihus.info

Застройщики обещали построить общежитие не только властям, но и студентам.

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“Мы когда вступили, нам сказали, что это будет еще одно общежитие, в котором мы будем жить. Но, когда его достроили, - сказали, что это будет общежитие для иностранных студентов. Я не знаю, какие к нам должны приезжать иностранные студенты, потому что в университете их нет и не было ... “, - вспоминает бывшая студентка КНУКиИ Наталья Слободян.

Само строительство, оформленное как реконструкция с расширением основного корпуса студенческого общежития, сдалось в эксплуатацию как жилой комплекс с 75 квартирами.

Описание объекта постройки bihus.info

Квартиры находятся на балансе университета, но используются не студентами, а оставшиеся 234 помещения уже проданы.

Распределение квартир в жилом комплексе bihus.info

Часть проданных квартир теперь принадлежат родственникам депутатов. Например, самая большая квартира, площадью в 206 кв м, принадлежит Ирине Домбровской, жене нардепа Олександра Домбровского (БПП).

Квартиры родственников депутатов Домбровского и Яценко bihus.info

Нежилыми помещениями площадью 630 кв м владеет сестра нардепа Антона Яценка (вне фракционный) – Дарья Яценко.

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Дарья не имела серьезного бизнеса в прошлом, только была одной среди основателей 12 общественных организаций, задействованных в коррупционных схемах с “Тендерной палатой“.

Квартиры также принадлежат представителям “Радикальной партии“ Олега Ляшка. Например, мать Олега владеет помещением площадью в 77,5 кв м. Спутник Ляшка по отдыху в Австрии, 24-х летний Даниель Лайс, владеет квартирой в 98,1 кв м.

Квартиры окружения депутата Ляшка bihus.info

Мать соратника Ляшка Андрея Лозововго (“Радикальная партия“) также владеет жилым помещением в том же доме. Оксана Лозовая теперь владелица квартиры площадью в 106,6 кв м.

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Она работает заведующей отделения педиатрии в Ровненской области областной детской больницы и в той же области Оксана – народный депутат. В декларации за 2017 год ее ежемесячная зарплата составляет 5,5 тыс гривен.

Квартира матери депутата Лозового bihus.info

Народный депутат от “Народного фронта“ Руслан Лукъянчук стал владельцем 8 квартир по улице Коновальца, 35Е. В марте 2018 года ему их подарили через договора. Общая площадь 8 квартир составляет 400 кв м, стоимостью в 14 млн гривен.

Квартиры депутата Лукъянчука bihus.info

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Дочка экс-заместителя главы Администрации Президента Януковича, а теперь депутата Сумской областной рады Юрия Чмиря скупила 2 нежилых помещения и 4 квартиры.

Елизавета Чмирь скупила 12 квартир в Киеве за последние 3 года. К слову, сейчас девушке 21 год.

Квартиры 21-летней дочери депутата Чмиря bihus.info

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Прокуратура открыла криминальное дело против Юрия Чмиря в связи с покупками дочери, потому вся недвижимость находится под арестом.

Во время журналистских расследований с ректором и народным депутатом от партии “Воля народа“ Михаилом Поплавским поговорить и получить комментарий так и не удалось.

Ранее сообщалось, что работники Киевской таможни не декларируют элитные квартиры и шикарные авто.