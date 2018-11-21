Укравтодору нужен триллион, чтобы починить дороги
Чтобы отремонтировать все дороги в Украине, нужно более 1 трлн грн. Об этом во вторник, 20 ноября, в эфире 112 Украина заявил советник главы Укравтодора Александр Кава.
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По его словам, 600 млрд грн необходимо для дорог государственного значения, еще почти столько же для дорог местного значения, которые с 1 января переданы в сферу ответственности облгосадминистраций.
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“Суммарно это больше триллиона, поскольку 94% дорог, если мы говорим о дорогах государственного значения и местного значения, находящихся в ненадлежащем состоянии“, - отметил Кава.
Он добавил, что основным инвестором в развитие дорожной отрасли во всех развитых странах является государство и органы местного самоуправления.
Ранее сообщалось о том, сколько времени и денег нужно, чтобы отремонтировать все дороги Украины.
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