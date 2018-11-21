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Укравтодору нужен триллион, чтобы починить дороги

Комментариев: 2
Для дорог государственного значения необходимо 600 млрд грн, еще почти столько же для дорог местного значения, отметили в Укравтодоре.
Стало известно, сколько нужно денег на ремонт дорог в Украине
Стало известно, сколько нужно денег на ремонт дорог в Украине
Дмитро Никоноров

Чтобы отремонтировать все дороги в Украине, нужно более 1 трлн грн. Об этом во вторник, 20 ноября, в эфире 112 Украина заявил советник главы Укравтодора Александр Кава.

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По его словам, 600 млрд грн необходимо для дорог государственного значения, еще почти столько же для дорог местного значения, которые с 1 января переданы в сферу ответственности облгосадминистраций.

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“Суммарно это больше триллиона, поскольку 94% дорог, если мы говорим о дорогах государственного значения и местного значения, находящихся в ненадлежащем состоянии“, - отметил Кава.

Он добавил, что основным инвестором в развитие дорожной отрасли во всех развитых странах является государство и органы местного самоуправления.

Ранее сообщалось о том, сколько времени и денег нужно, чтобы отремонтировать все дороги Украины.

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Теги: дороги, ремонт, Укравтодор, Ремонт дорог
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.11.2018, 12:01
Оценка:  +2
гость
так отберите у топ-менеджеров наворованное. там больше будет.
BROKER666    21.11.2018, 11:56
Оценка:  +2
BROKER666
а еб@ло не треснет?
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