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Женщина в Тернополе нашла кошелек с деньгами и сразу же вернула хозяину

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В портмоне было около 20 тысяч гривен.
Женщина нашла кошелек с 20 тыс гривен и вернула владельцу
Женщина нашла кошелек с 20 тыс гривен и вернула владельцу
tp.npu.gov.ua/news/Informacziya

Жительница Тернополя нашла кошелек на автовокзале, в котором лежало около 20 тыс гривен и платежка с фамилией. Женщина незамедлительно отправилась на поиски владельца. 

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Тернопольской области.

После того, как она выяснила, что никто вокруг не слышал фамилию обронившего кошелек, она отправилась в полицию. Там владельца отыскали с помощью водительских прав.

Жительница Тернополя с найденными деньгами
Жительница Тернополя с найденными деньгами
tp.npu.gov.ua/news/Informacziya

Жительницу Тернополя отблагодарили как владелец, так и полицейские. 

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“Там была изрядная сумма денег, это не 200-300 гривен, а больше 20 000 гривен. Не каждый человек мог бы побороть такое искушение, и она могла оставить кошелек себе, но нам приятно, что мы работаем в таком городе, где есть такие сознательные граждане“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после покупки в интернете, мужчина нашел в шкафу 95 тыс евро и отдал экс-владельцу.

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Теги: найденные деньги, деньги, деньги в кошельке, сознательный гражданин, тернополь, полиция, ответственность
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