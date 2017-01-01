Женщина в Тернополе нашла кошелек с деньгами и сразу же вернула хозяину

В портмоне было около 20 тысяч гривен.

Жительница Тернополя нашла кошелек на автовокзале, в котором лежало около 20 тыс гривен и платежка с фамилией. Женщина незамедлительно отправилась на поиски владельца.

Читай также: Как спрятать деньги, чтобы их не нашли воры

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Тернопольской области.

После того, как она выяснила, что никто вокруг не слышал фамилию обронившего кошелек, она отправилась в полицию. Там владельца отыскали с помощью водительских прав.

Жительница Тернополя с найденными деньгами tp.npu.gov.ua/news/Informacziya

Жительницу Тернополя отблагодарили как владелец, так и полицейские.

Читай также: Тест: Что вы знаете о старых деньгах?

“Там была изрядная сумма денег, это не 200-300 гривен, а больше 20 000 гривен. Не каждый человек мог бы побороть такое искушение, и она могла оставить кошелек себе, но нам приятно, что мы работаем в таком городе, где есть такие сознательные граждане“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после покупки в интернете, мужчина нашел в шкафу 95 тыс евро и отдал экс-владельцу.