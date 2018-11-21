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Кабмин одобрил соглашение о ЗСТ с Израилем

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Израиль намерен отменить ввозные пошлины для 9,2% сельхозтоваров и около 80% промышленных из Украины.
Украина и Израиль завершили переговоры по ЗСТ
Украина и Израиль завершили переговоры по ЗСТ
depositphotos.com

Кабинет министров одобрил распоряжение о подписании соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Израилем, а также уполномочил первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива на подписание этого документа.

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Как сообщает Интерфакс-Украина, соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 21 ноября.

В сопроводительных документах к проекту распоряжения, указано, что Израиль намерен отменить ввозные пошлины для 9,2% сельхозтоваров и около 80% промышленных.

Украина сохранит действующие тарифные ставки на такие товары как: мясо и субпродукты птицы, мороженная свинина, отдельные виды рыбы, молочные продукты, овощи, зерновые, жиры, готовые изделия из мяса, сахар, конфеты, консервированные овощи, соусы, вина, табачные изделия и прочие.

В то же время в экспертном заключении к проекту распоряжения указывается, что Украина намерена отменить ввозные пошлины для 6,8% сельскохозяйственных товаров и около 70% промышленных товаров.

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"Помимо этого, указанное соглашение является "соглашением с исключениями", поскольку предусматривает не полную либерализацию ввозных пошлин, а переходные периоды до полной отмены ввозных пошлин, частичную либерализацию ввозных пошлин и исключения из преференционного режима торговли", – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Канада ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной. 

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Теги: Украина, экономика, Израиль, торговля, Пошлины, зона свободной торговли, зст
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.11.2018, 17:14
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гость
17:03, тебе наверное всю жизнь кто-то мешает? )
гость  (аноним)  21.11.2018, 17:03
Оценка:  -1
гость
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