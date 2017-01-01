ЕК отклонила проект бюджета Италии и грозит санкциями

Правительство Италии заложило в проект бюджета госдолг в размере 130 процентов ВВП - вдвое выше норм, согласованных Евросоюзом.

Европейская комиссия в среду, 21 ноября, окончательно отвергла переработанный план бюджета Италии на 2019 год. Как пояснили чиновники в Брюсселе, этот шаг связан с “превышением согласованных параметров дефицита“, отмечает агентство dpa.

Читай также: ЕС не пойдет с Италией на сделку по госбюджету Исходя из нормативных документов Евросоюза, государственный долг не должен превышать 60 процентов ВВП. Популистское правительство Италии заложило в проект бюджета госдолг в размере 2,3 трлн евро, что составляет 130 процентов ВВП. За счет предполагаемых расходов правительство намерено снизить пенсионный возраст, уменьшить налоговую нагрузку и ввести проект социальных гарантий для безработных по немецкому образцу.

Как считает еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, Италия планирует решать свои проблемы за счет дальнейшего кредитования и предложенный проект отрицательно скажется на экономической ситуации в стране.

Брюссель уже пригрозил начать официальное расследование против Италии. Соответствующее решение, угрожающее Риму многомиллиардными штрафными санкциями, должны принять министры финансов стран ЕС.

Ранее сообщалось о том, что власти Италии утвердили проект бюджета несмотря на критику ЕС.