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Гривну ослабили, доллар дешевеет: Курс валют на 22 ноября

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Нацбанк ослабил курс гривны. На межбанковком рынке курс доллара снизился в покупке и в продаже.
Курс валют от НБУ на 22 ноября
Курс валют от НБУ на 22 ноября
depositphotos.com

На четверг, 22 ноября, Национальный банк Украины установил такой официальный курс: 

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– 100 долларов США – 2 777,4898 гривен;

– 100 евро – 3 168,8381 гривны.

Доллар вырос на +1,1023 грн, а евро подешевел на -2,0741 гривен.

На межбанковском валютном рынке курс доллара снизился как в покупке, так и в продаже на 2 и на 3 копейки - до 27,2-27,74 грн.

Евро котировки остались на уровне предыдущего рабочего дня – 31,69-31,71 грн.

Ранее сообщалось, что в доработанном бюджете расходы на Кабмин выросли на 32%, Раду - на 18%.

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Теги: НБУ, курс валют, Нацбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс долара, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, курс евро
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