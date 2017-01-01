В Украине стартуют аукционы по аренде земли
Правительство запустило аукционы по аренде земли государственной собственности через систему ProZorro.Продажи. Об этом сообщил сегодня первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов на брифинге в среду, 21 ноября.
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Нефедов пояснил, что аукционы по аренде земли через ProZorro. Продажи будут работать так же, как и продажа других активов или аренда в этой системе.
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“То есть, существует большое количество электронных площадок. Сейчас мы можем сказать, что мы подключили абсолютно весь рынок. Лот может быть заведен с любой площадки, подать предложение можно тоже с любой площадки“, - уточнил он.
Нефедов добавил, что первые результаты по выставлению на аукционы по аренде земли через систему ProZorro.Продажи могут быть уже до конца года.
Ранее сообщалось, что в Украине впервые отстояли право продавать землю.
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