В Украине стартуют аукционы по аренде земли

Аукционы по аренде земли через ProZorro. Продажи будут работать так же, как и продажа других активов или аренда в этой системе.

Первые результаты по выставлению на аукционы по аренде земли через систему ProZorro. Продажи могут быть уже до конца года depositphotos.com

Правительство запустило аукционы по аренде земли государственной собственности через систему ProZorro.Продажи. Об этом сообщил сегодня первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов на брифинге в среду, 21 ноября.

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“Мы запускаем то, что мы обещали несколько месяцев назад, когда Кабмин изменил правила эксперимента с электронных аукционов по аренде государственной земли“, - сказал он.

Нефедов пояснил, что аукционы по аренде земли через ProZorro. Продажи будут работать так же, как и продажа других активов или аренда в этой системе.

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“То есть, существует большое количество электронных площадок. Сейчас мы можем сказать, что мы подключили абсолютно весь рынок. Лот может быть заведен с любой площадки, подать предложение можно тоже с любой площадки“, - уточнил он.

Нефедов добавил, что первые результаты по выставлению на аукционы по аренде земли через систему ProZorro.Продажи могут быть уже до конца года.

Ранее сообщалось, что в Украине впервые отстояли право продавать землю.