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Полоса общественного транспорта: За пассажиров в авто штрафовать не будут

Комментариев: 3
Но за нарушения начислят огромные штрафы.
Новые штрафы за проезд по транспортной полосе
Новые штрафы за проезд по транспортной полосе
Getty Images

В КГГА предлагают ввести большие штрафы за проезд по полосе общественного транспорта, а в случае “соседских авто“ не штрафовать. 

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Об этом сообщает Сегодня.

“Мы сейчас работаем над программой, по которой планируем уменьшить количество авто, которые ежедневно выезжают на работу и домой. Формула проста: соседи, которым по дороге на работу, объединяются и выезжают в нужном направлении вместе - на одном авто вместо четырех. За это власть позволяет использовать им для движения полосу общественного транспорта. При наличии трех пассажиров в салоне такое авто не штрафовать “, - поделился депутат.

Некоторые жители города Киева удивлены и не приветствуют нововведение: 

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“Даже сейчас многие водители без зазрения совести занимают полосы, выделенные для автобусов и троллейбусов. Лучше бы таких гоняли и штрафовали чаще! Можно только представить, что будет, если автомобилистам дадут зеленый свет“, - возмущена жительница Святошино Алина Пивовар.

Ранее сообщалось, какие штрафы грозят украинским водителям.

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Теги: штрафы, полоса общественного транспорта, пдд, правила безопасности на дороге, КГГА
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  22.11.2018, 13:34
Оценка:  0
гость
Да, бля, маразм крепчает к зиме и выборам))
Дмитрий106    22.11.2018, 13:24
Оценка:  0
Дмитрий106
вы шо там йобнутые?
atos    22.11.2018, 13:19
Оценка:  +1
atos
Только дб-б будет на своей машине возить соседей)))
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