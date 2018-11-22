Полоса общественного транспорта: За пассажиров в авто штрафовать не будут

Но за нарушения начислят огромные штрафы.

В КГГА предлагают ввести большие штрафы за проезд по полосе общественного транспорта, а в случае “соседских авто“ не штрафовать.

Читай также: “Подводные камни“ в законе про евробляхи: Реальная стоимость растаможки

Об этом сообщает Сегодня.

“Мы сейчас работаем над программой, по которой планируем уменьшить количество авто, которые ежедневно выезжают на работу и домой. Формула проста: соседи, которым по дороге на работу, объединяются и выезжают в нужном направлении вместе - на одном авто вместо четырех. За это власть позволяет использовать им для движения полосу общественного транспорта. При наличии трех пассажиров в салоне такое авто не штрафовать “, - поделился депутат.

Некоторые жители города Киева удивлены и не приветствуют нововведение:

Читай также: Ford отзывает полтора миллиона авто из-за проблем с двигателем

“Даже сейчас многие водители без зазрения совести занимают полосы, выделенные для автобусов и троллейбусов. Лучше бы таких гоняли и штрафовали чаще! Можно только представить, что будет, если автомобилистам дадут зеленый свет“, - возмущена жительница Святошино Алина Пивовар.

Ранее сообщалось, какие штрафы грозят украинским водителям.