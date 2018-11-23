В РФ рассматривают продление договора о транзите газа через Украину
Президент РФ Владимир Путин поручил изучить вопрос возможного продления договора о транзите российского газа через Украину. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает в четверг, 22 ноября, пресс-служба его ведомства.
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В частности, глава МИД РФ напомнил, что договор о транзите российского природного газа через территорию Украины заканчивается в 2019 году.
“Президент Владимир Путин поручил руководству Минэнерго России и Газпрома проработать вопрос о его возможном продлении. В Брюсселе в сентябре-октябре состоялись консультации экспертов РФ, Украины и ЕС. В этом контексте хотел бы подчеркнуть, что российская сторона не говорила о прекращении транзита газа через Украину после 2019 года. Но его объемы и условия должны быть согласованы в рамках соответствующих переговоров на прагматичной и рыночной основе“, - заявил Лавров.
Ранее сообщалось о том, что Украина на четверть сократила импорт газа.
Полная версия правил
или у словаков по прежней псевдореверсной схеме дабы не пострадала гадность, а нам не пох ли?словаки нам исправно платят
5-Не будет пиндовских баз у немцев-они автоматически снимаются как цель в случае заварухи
6-Терминал СПГ немчура строить решили чтоб разгружать газ с Ямала при т.о потоков
3-урки рано ли поздно перебесятся и важно не дать распилить гтс на металлолом чтоб потом использовать хотя бы в качестве резервной на время т.о. потоков
4-с пуском потоков урки прозреют что реальный реверс по укрогтс невозможен и вынуждены будут покупать газ напрямую у России,или у словаков
1-Россия и не намеревалась совсем прекращать транзит - ведь российские трубы идущие в сторону урков тоже будут простаивать,пусть доработают свой ресурс.
2-трансграничным с урками странам транзит через урков однозначно короче и дешевленежели через 3-5 стран
3-урки рано ли поздно перебесятся
Дoвыябывaлись!