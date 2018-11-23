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В РФ рассматривают продление договора о транзите газа через Украину

Комментариев: 8
Владимир Путин поручил изучить вопрос возможного продления договора о транзите российского газа через Украину.
В РФ изучают возможность продления договора о транзите газа через Украину
В РФ изучают возможность продления договора о транзите газа через Украину
depositphotos.com

Президент РФ Владимир Путин поручил изучить вопрос возможного продления договора о транзите российского газа через Украину. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает в четверг, 22 ноября, пресс-служба его ведомства.

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В частности, глава МИД РФ напомнил, что договор о транзите российского природного газа через территорию Украины заканчивается в 2019 году.

“Президент Владимир Путин поручил руководству Минэнерго России и Газпрома проработать вопрос о его возможном продлении. В Брюсселе в сентябре-октябре состоялись консультации экспертов РФ, Украины и ЕС. В этом контексте хотел бы подчеркнуть, что российская сторона не говорила о прекращении транзита газа через Украину после 2019 года. Но его объемы и условия должны быть согласованы в рамках соответствующих переговоров на прагматичной и рыночной основе“, - заявил Лавров.

Ранее сообщалось о том, что Украина на четверть сократила импорт газа.

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Теги: Россия, газ, Украина-Россия, Путин, Газпром, транзит, транзит газа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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гость  (аноним)  23.11.2018, 13:08
Оценка:  0
гость
У путина в Европе Додон+Лукашенко остались.
гость  (аноним)  23.11.2018, 13:07
Оценка:  0
гость
Педpило
или у словаков по прежней псевдореверсной схеме дабы не пострадала гадность, а нам не пох ли?словаки нам исправно платят
5-Не будет пиндовских баз у немцев-они автоматически снимаются как цель в случае заварухи
6-Терминал СПГ немчура строить решили чтоб разгружать газ с Ямала при т.о потоков
Курилы-Япония    23.11.2018, 13:03
Оценка:  0
Курилы-Япония
Перекрыв полностью транзит газа через Украину ваш русиш фюрер лишится последнего рычага давления как на Украину так и Европу!
гость  (аноним)  23.11.2018, 12:56
Оценка:  -1
гость
Педpило,
3-урки рано ли поздно перебесятся и важно не дать распилить гтс на металлолом чтоб потом использовать хотя бы в качестве резервной на время т.о. потоков
4-с пуском потоков урки прозреют что реальный реверс по укрогтс невозможен и вынуждены будут покупать газ напрямую у России,или у словаков
Курилы-Япония    23.11.2018, 13:05
Оценка:  0
Курилы-Япония
дурак твоя фамилия
гость  (аноним)  23.11.2018, 12:49
Оценка:  -1
гость
Педpило,
1-Россия и не намеревалась совсем прекращать транзит - ведь российские трубы идущие в сторону урков тоже будут простаивать,пусть доработают свой ресурс.
2-трансграничным с урками странам транзит через урков однозначно короче и дешевленежели через 3-5 стран
3-урки рано ли поздно перебесятся
гость  (аноним)  23.11.2018, 12:42
Оценка:  -3
гость
Короче лохлам придется оччень туго! На вас будет давить и Россия и ЕС, но все одно получите объемы только для поддержания штанов!
Дoвыябывaлись!
Peyot    23.11.2018, 12:39
Оценка:  +3
Peyot
шо такое? заднюю включили после того как трамп сказал немцам или защита США или сев,пот.2 + руские яденые ракеты малого и среднего радиуса сами сбивайте)))))
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