В РФ рассматривают продление договора о транзите газа через Украину

Владимир Путин поручил изучить вопрос возможного продления договора о транзите российского газа через Украину.

В РФ изучают возможность продления договора о транзите газа через Украину depositphotos.com

Президент РФ Владимир Путин поручил изучить вопрос возможного продления договора о транзите российского газа через Украину. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает в четверг, 22 ноября, пресс-служба его ведомства.

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В частности, глава МИД РФ напомнил, что договор о транзите российского природного газа через территорию Украины заканчивается в 2019 году.

“Президент Владимир Путин поручил руководству Минэнерго России и Газпрома проработать вопрос о его возможном продлении. В Брюсселе в сентябре-октябре состоялись консультации экспертов РФ, Украины и ЕС. В этом контексте хотел бы подчеркнуть, что российская сторона не говорила о прекращении транзита газа через Украину после 2019 года. Но его объемы и условия должны быть согласованы в рамках соответствующих переговоров на прагматичной и рыночной основе“, - заявил Лавров.

Ранее сообщалось о том, что Украина на четверть сократила импорт газа.