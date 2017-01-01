НБУ укрепил гривну: Курс валют на 23 ноября

Национальный банк укрепил курс гривны. На межбанке курс доллара вырос в покупке и в продаже.

Курс валют от НБУ на 23 ноября depositphotos.com

Официальный курс валют на 23 ноября установлен Национальным банком на таком уровне:

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– 100 доллар в США – 2 774,5837 гривен;

– 100 евро – 3 163,8578 гривны.

Доллар снизился на -2,9061 грн, а евро на -4,9803 грн.

В четверг на межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже - до 27,72-27,74 грн.

Стоимость евро котировок в покупке снизилась на 3 копейки, в продаже на 1 - до 31,66-31,70 грн.

Ранее сообщалось, что ЕК отклонила проект бюджета Италии и грозит санкциями.