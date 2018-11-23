Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине выросло промышленное производство

Комментариев: 1
Промышленное производство в Украине в октябре 2018 года увеличилось на 1,4% по сравнению с октябрем 2017 года.
Промпроизводство в Украине возобновило рост
Промпроизводство в Украине возобновило рост
depositphotos.com

Промышленное производство в Украине в октябре 2018 года возобновило рост, увеличившись на 1,4% по сравнению с октябрем 2017 года, после двух месяцев снижения. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает пресс-центр Государственной службы статистики.

Читай также: Рост экономики начал замедляться - Нацбанк

По данным ведомства, с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в октябре-2018 к октябрю-2017 увеличилось на 0,3%, тогда как в сентябре и августе оно сократилось соответственно на 0,7% и 0,5%, а в июле и июне рост составил 2,3% и 2,5%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в октябре этого года промышленное производство выросло на 10%, однако с учетом сезонного фактора - на 0,6%.

Читай также: Как работают "схемы" покупки нефтегазовых месторождений в Украине - СМИ

Как следует из данных ведомства, в целом за десять месяцев 2018 года рост промышленного производства в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2017 года осталось на уровне 1,8%, тогда как по итогам восьми месяцев этот показатель составил 2,2%, семи месяцев - 2,6%, шести месяцев - 2,5%.

 

Ранее сообщалось о том, что Украина на четверть сократила транзит газа.

 

Поделись:
Теги: экономика, производство, рост, промышленность, промпроизводство, экономика Украины, Госстат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
FPN    23.11.2018, 13:47
Оценка:  0
FPN
А с октябрём 1985, 1980 годов???
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь