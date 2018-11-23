В Украине выросло промышленное производство

Промышленное производство в Украине в октябре 2018 года увеличилось на 1,4% по сравнению с октябрем 2017 года.

Промышленное производство в Украине в октябре 2018 года возобновило рост, увеличившись на 1,4% по сравнению с октябрем 2017 года, после двух месяцев снижения. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает пресс-центр Государственной службы статистики.

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По данным ведомства, с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в октябре-2018 к октябрю-2017 увеличилось на 0,3%, тогда как в сентябре и августе оно сократилось соответственно на 0,7% и 0,5%, а в июле и июне рост составил 2,3% и 2,5%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в октябре этого года промышленное производство выросло на 10%, однако с учетом сезонного фактора - на 0,6%.

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Как следует из данных ведомства, в целом за десять месяцев 2018 года рост промышленного производства в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2017 года осталось на уровне 1,8%, тогда как по итогам восьми месяцев этот показатель составил 2,2%, семи месяцев - 2,6%, шести месяцев - 2,5%.

Ранее сообщалось о том, что Украина на четверть сократила транзит газа.