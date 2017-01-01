ВР приняла решение о назначении нового главы Минфина

Депутаты официально назначили Маркарову главой Министерства финансов Украины.

“За“ назначение Оксаны Маркаровой главой Министерства финансов проголосовало 242 народных депутата 22 ноября 2018 года.

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Об этом сообщает UBR.

Также на заседании было принято решение об отставке министра аграрной политики Тараса Кутового. Он подал в отставку еще в мае 2017 года, но так и не был уволен. “За“ принятие решения проголосовали 257 депутатов.

Ранее сообщалось, что Рада назначила предложенных Гройсманом министров.