ВР приняла решение о назначении нового главы Минфина
Депутаты официально назначили Маркарову главой Министерства финансов Украины.
“За“ назначение Оксаны Маркаровой главой Министерства финансов проголосовало 242 народных депутата 22 ноября 2018 года.
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Об этом сообщает UBR.
Также на заседании было принято решение об отставке министра аграрной политики Тараса Кутового. Он подал в отставку еще в мае 2017 года, но так и не был уволен. “За“ принятие решения проголосовали 257 депутатов.
Ранее сообщалось, что Рада назначила предложенных Гройсманом министров.
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