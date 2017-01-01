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ВР приняла решение о назначении нового главы Минфина

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Депутаты официально назначили Маркарову главой Министерства финансов Украины.
Рада назначила нового министра финансов
Рада назначила нового министра финансов
facebook.com/oksana.markarova

“За“ назначение Оксаны Маркаровой главой Министерства финансов проголосовало 242 народных депутата 22 ноября 2018 года. 

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Об этом сообщает UBR.

Также на заседании было принято решение об отставке министра аграрной политики Тараса Кутового. Он подал в отставку еще в мае 2017 года, но так и не был уволен. “За“ принятие решения проголосовали 257 депутатов.

Ранее сообщалось, что Рада назначила предложенных Гройсманом министров.

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Теги: оксана маркарова, Верхована Рада, минфин, верхована Рада, депутаты, Министр финансов
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