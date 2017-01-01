В Украину прибыло судно с углем для Криворожской ТЭС

В порт Южный прибыло второе за десять дней судно с южноафриканским углем. Балкер Stella Dora доставил 76 тысяч тонн дефицитного антрацита.

Накануне вечером в порту Южный прибыл балкер Stella Dora с 76 тысячами тонн угля для Криворожской ТЭС. Об этом сообщила пресс-служба порта.

Читай также: В Украину прибыло судно с углем из Южной Африки Это второй балкер с энергетическим углем из ЮАР, который зашел в порт с начала отопительного сезона. Первый прибыл 14 ноября, он привез 50,5 тысячи тонн угля для Дарницкой и Черниговской ТЭЦ.

Пресс-служба ДТЭК отметила, что Криворожская ТЭС – одна из трех станций Украины, которая работает на дефицитном антраците.

"Сегодня усилия компании направлены на то, чтобы ТЭС ДТЭК работали на украинском угле. В октябре мы перевели третий по счету блок Приднепровской ТЭС на газовый уголь. Теперь готовим к переводу один из блоков Криворожской станции. Пока же импортный антрацит позволит покрывать потребности энергосистемы Украины и обеспечивать теплом 13,5 тысяч жителей Зеленодольска", - заявил ДТЭК.

Ранее сообщалось о том, что в Украине растет потребление угля.