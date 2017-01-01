Госбюджет-2019: Цифры в инфографике

Основные цифры госбюджета на 2019 год.

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Госбюджет на 2019 год был утвержден Верховной Радой 23 ноября. Какой будет смена и чего ожидать украинцам, опубликовал в инфографике 24 Канал.

Бюджет контролировался и соглашался Министерством финансов Украины, но в итоге не все договоренности были внесены.

Инфографика госбюджета 2019 24 Канал

Так, ожидается 1,026 триллиона грн дохода в 2019 году при расходах в 1,11 триллионов гривен. Прожиточный минимум будет повышаться трижды – в январе, июле и декабре следующего года и достигнет 2 027 гривен.

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Стоимость доллара заложена в 29,4 грн/долл. При этом ВВП вырастет на 3%, а уровень инфляции на 7,4%.

Минимальная заработная плата составит 4 173 гривны.

Ранее сообщалось, что ВР приняла решение о назначении нового главы Минфина.