Ночь в Раде: Как нардепы принимали бюджет 2019 - СМИ

"Кто спал, кто бухал". Народные депутаты поделились в соцсетях тем, как провели ночь в Верховной Раде.

Принятие бюджета на 2019 год и изменения в Налоговый кодекс проходили долго и напряженно в Верховной раде. В итоге бюджет был принят только в 06:01 утра. 24 Канал опубликовал видео и фотографии из соцсетей народных депутатов.

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Например, народный депутат Виктория Сюмар выложила на свою страницу в Facebook фотографию с подписью о 19ти часовом рабочем дне.

“Много воды, порванные джинсы и обсуждение Налогового кодекса в 2.20 утра. Бюджетная ночь в офф-официоз). Закон о гармонизации рекламы нормам ЕС приняли. 19-часовой рабочий день проходит не зря). И это далеко не конец)“.

Пост Виктории Сюмар facebook.com/vsiumar

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А Игорь Мосейчук, возмущенный запахом перегара в зале, ограничился постом без фотографий.

“В 5:16 утра украинский парламент рассматривает проект главного финансового документа страны - государственный бюджет. В зале стоит стойкий запах алкоголя, нардепы спят, а те, кому не спится, то мало чего понимает. Одним словом - шулерство!“, - написал на своей Facebook-странице нардеп Игорь Мосийчук.

Пост Игоря Мосийчука facebook.com/igor.mosijcuk

“Левченко заявил, что депутаты сейчас в Раде бухие. Мол, запах стоит. А как иначе?)))“, - опубликовал Алексе Голобуцкий.

Пост Алексея Голобуцкого facebook.com/aleksej.golobuckij

“2018-11-23 4:30 утра, “бюджетная“ ночь. результата ноль, но многими весело“, - значится в сообщении Владислава Мусиенко.

Пост Владислава Мусиенко facebook.com/vlad.myc

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“4 утра. Налоговый кодекс валят хз какой раз. Поправки в кодекс, которые якобы хотел Ляшко - провалили. Теперь партийцы Ляшко носятся с телефонами по залу и стримят кнопкодавов и принципиально не голосуют. Правда, даже с Ляшко голосов все равно не хватает :-) Гройсман вставляет пистонов депутатам“, - говорится в сообщении журналиста Стаса Козлюка, не спавшего вместе с депутатами.

Пост Станислава Козлюка facebook.com/stas.kozluk

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“С таким лицом нельзя ни то чтобы принимать бюджет, а даже мыть пол. 4-15 утра, абсурдность происходящего в зале нарастает в геометрической прогрессии. Уже не все и не всегда успевают фиксировать, кто кого кинул. Необходимости этого цейтнота не понимает никто. Очень черная пятница“, - сообщает Ольга Червакова, первый заместитель главы Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады.

Пост Ольги Черваковой facebook.com/chervakova

Ранее сообщалось о цифрах в инфографике Государственного бюджета на 2019 год.