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Порошенко рассказал о росте экспорта в ЕС

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Президент убежден, что экономика Украины получит новый толчок, в результате которого экспорт украинской продукции в ЕС будет увеличиваться.
Президент похвастался ростом экспорта в ЕС
Президент похвастался ростом экспорта в ЕС
president.gov.ua

Украинский экспорт в ЕС в 2018 году вырос на 17%. Об этом в пятницу, 23 ноября, в ходе встречи со студентами Национального торгово-экономического университета сообщил президент Украины Петр Порошенко.

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Глава государства убежден, что экономика Украины получит новый толчок и экспорт украинской продукции в ЕС будет увеличиваться.

“Как сказал несколько дней назад посол ЕС Хьюг Мингарелли, в 2013 году доля Евросоюза составляла 25% общей торговли Украины, в этом году - 42%. Надежный, крупнейший, самый эффективный рынок. Убежден, что украинская экономика получит новый толчок. Наш экспорт растет: в 2017 году на 25%, в 2018 - еще на 17%, и это яркое свидетельство того, что мы движемся в правильном направлении“, - сказал Порошенко.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил о возможном декларировании доходов заробитчан.

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Теги: ЕС, Евросоюз, экспорт, Порошенко, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  23.11.2018, 15:32
Оценка:  0
гость
Получит новый толчок - коленкой под зад!
При панде экспорт был на 68 лярдов$ сейчас 40.
Рост экспорта в ЕС одновременно с падением экспорта в СНГ. Цэ пэрэмога?
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