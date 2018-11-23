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Киев привлечет до конца года $1,5 млрд кредита - Минфин

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В этом году план по привлечению кредитных средств составлял до трех с половиной миллиардов долларов.
Украина выполнила все условия для получения первого транша
Украина выполнила все условия для получения первого транша
depositphotos.com

Министерство финансов планирует до конца года привлечь на рынках заимствования до 1,5 млрд долларов. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на брифинге в пятницу, 23 ноября.

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По ее словам, в этом году план по привлечению кредитных средств составлял до 3,5 млрд долларов, потому после недавнего размещения евробондов на 2 млрд долларов планируется "добрать" оставшуюся сумму.

"Планируется привлечь до 1,5 млрд долларов или на внешних рынках, или на внутреннем. Надеемся, что это будет макрофинансовая помощь от ЕС и кредиты под гарантии Всемирного банка", - сказала она.

Маркарова также отметила, что Украина выполнила все условия для получения первого транша макрофинансовой помощи от Евросоюза в 500 млн евро, потому ожидается получение этих средств до конца года. Что касается привлечения кредитных средств под гарантии Всемирного банка, то глава Минфина сообщила, что до конца года можно рассчитывать на сумму до 650 млн долларов.

Ранее сообщалось о том, как Украина будет отдавать деньги МВФ.

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Теги: кредиты, украина
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Источник: УНИАН

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Комментариев (1)
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Alex2829    23.11.2018, 17:21
Оценка:  0
Alex2829
Ага, и установим самый высокий в мире флагшток и т.п......... на большее отбитых мозгов не хватает.
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