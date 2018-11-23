Киев привлечет до конца года $1,5 млрд кредита - Минфин

В этом году план по привлечению кредитных средств составлял до трех с половиной миллиардов долларов.

Министерство финансов планирует до конца года привлечь на рынках заимствования до 1,5 млрд долларов. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на брифинге в пятницу, 23 ноября.

Читай также: Порошенко ратифицировал договор о предоставлении Украине до 1 миллиарда евро По ее словам, в этом году план по привлечению кредитных средств составлял до 3,5 млрд долларов, потому после недавнего размещения евробондов на 2 млрд долларов планируется "добрать" оставшуюся сумму.

"Планируется привлечь до 1,5 млрд долларов или на внешних рынках, или на внутреннем. Надеемся, что это будет макрофинансовая помощь от ЕС и кредиты под гарантии Всемирного банка", - сказала она.

Маркарова также отметила, что Украина выполнила все условия для получения первого транша макрофинансовой помощи от Евросоюза в 500 млн евро, потому ожидается получение этих средств до конца года. Что касается привлечения кредитных средств под гарантии Всемирного банка, то глава Минфина сообщила, что до конца года можно рассчитывать на сумму до 650 млн долларов.

Ранее сообщалось о том, как Украина будет отдавать деньги МВФ.