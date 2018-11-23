В ЕС пообещали предоставить Украине транш как можно скорее

В Евросоюзе надеются, что в ближайшее время будет возможность выплатить макрофинансовую помощь Украине.

Европейский союз планирует предоставить Украине макрофинансовую помощь в кратчайшие сроки. Об этом в пятницу, 23 ноября, заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, сообщает УНН.

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"Вы знаете, мы надеемся, что в ближайшее время будет возможность выплатить эту макрофинансовую помощь, поскольку мы знаем, что существует потребность во внешнем финансировании. Поэтому очень важно, чтобы мы действительно способствовали этому", - сказал Мингарелли, отвечая на вопрос журналиста относительно сроков предоставления Украине макрофинансовой помощи.

Ранее президент Петр Порошенко одобрил ратификацию Меморандума и Кредитного соглашения о получении Украиной макрофинансовой помощи Евросоюза в сумме до 1 млрд евро.