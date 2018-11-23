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Порошенко рассказал, зачем его фонду миллиард

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Миллиард гривен, который в проекте бюджета на 2019 год предусмотрен на специальный Фонд президента Украины, потратят на стипендии и гранты для студентов и молодых ученых, сообщил глава государства.
Порошенко объяснил, зачем его фонду выделили миллиард гривен
Порошенко объяснил, зачем его фонду выделили миллиард гривен
president.gov.ua

Верховная Рада прописала в государственном бюджете на 2019 года миллиард гривен для Фонда президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи. Об этом Петр Порошенкорасказал в пятницу, 23 ноября, на встрече с киевскими студентами, пишет Левый берег.

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Глава государства пояснил, что эти деньги пойдут на стипендии украинским студентам за рубежом и гранты для молодых ученых пообещал. Он отметил, что деньги будут распределяться максимально прозрачно.

“Что это такое? Там, где есть соглашения с иностранными университетами, поможем стипендиями тем студентам-отличникам, которые уезжают, чтобы учиться за границей, но обязательно вернуться в Украину. Молодым ученым, которые лишены любой бюджетной поддержки, будут по абсолютно прозрачной модели выделены гранты. Сейчас будет объявлен конкурс, чтобы во главе [Фонда] стал авторитетный человек, который пользуется доверием всего общества“, - сказал глава государства.

Напомним, утром 23 ноября Рада приняла государственный бюджет Украины на 2019 год.

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Теги: бюджет, ученые, студенты, Порошенко, бюджет Украины, Госбюджет, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Адекваты    23.11.2018, 18:01
Оценка:  0
Адекваты
В 2019-м до 30 марта успеет весь миллиард потратить?)) Или себя на второй срок назначил,демократизатор?))
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