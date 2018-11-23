Порошенко рассказал, зачем его фонду миллиард

Миллиард гривен, который в проекте бюджета на 2019 год предусмотрен на специальный Фонд президента Украины, потратят на стипендии и гранты для студентов и молодых ученых, сообщил глава государства.

Верховная Рада прописала в государственном бюджете на 2019 года миллиард гривен для Фонда президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи. Об этом Петр Порошенкорасказал в пятницу, 23 ноября, на встрече с киевскими студентами, пишет Левый берег.

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Глава государства пояснил, что эти деньги пойдут на стипендии украинским студентам за рубежом и гранты для молодых ученых пообещал. Он отметил, что деньги будут распределяться максимально прозрачно.

“Что это такое? Там, где есть соглашения с иностранными университетами, поможем стипендиями тем студентам-отличникам, которые уезжают, чтобы учиться за границей, но обязательно вернуться в Украину. Молодым ученым, которые лишены любой бюджетной поддержки, будут по абсолютно прозрачной модели выделены гранты. Сейчас будет объявлен конкурс, чтобы во главе [Фонда] стал авторитетный человек, который пользуется доверием всего общества“, - сказал глава государства.

Напомним, утром 23 ноября Рада приняла государственный бюджет Украины на 2019 год.