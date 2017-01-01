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НБУ укрепил курс гривны: Курс валют на 26 ноября

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Курс гривны был укреплен Национальным банком. Курс доллара вырос в покупке и в продаже на межбанковском рынке.
Курс валют от НБУ на 26 ноября
Курс валют от НБУ на 26 ноября
depositphotos.com

В понедельник, 26 ноября, Нацбанк Украины установил официальный курс валют: 

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– 100 доллар в США – 2 779,5828 гривен;

– 100 евро – 3 155,3824 гривны.

Доллар подорожал на +4,9991 грн, а евро подешевел на -8,4754 гривны.

На межбанковском валютном рынке курс доллара вырос в покупке и в продаже на 1 и 2 копейки, соответственно - до 27,72-27,76 грн.

Упали в покупке котировки евро на 19 копеек, а на 32 копейки в продаже - до 31,47-31,51 грн.

Ранее сообщалось, что в ЕС пообещали предоставить Украине транш как можно скорее.

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